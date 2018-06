Estados Unidos conmemora el Día de la Bandera

Este jueves se conmemora en Estados Unidos “Flag Day” el Día de la Bandera, en honor de la resolución del 14 de junio de 1777 sobre la bandera del país.

Ya sea que se llame Stars and Stripes, Star-Spangled Banner o Old Glory, la bandera de Estados Unidos se reconoce al instante. Pero no siempre ha presentado 13 franjas rojas y blancas y 50 estrellas en un campo de color azul. A fines de siglo XVIII, durante la Guerra Revolucionaria Americana, los regimientos del Ejército Continental de George Washington usaron varias banderas para declarar su independencia de Gran Bretaña.

La bandera estadounidense tal como la conocemos ha sufrido muchos cambios, dice Earl Williams, experto en la bandera de EE.UU.

"Pasó de ser una bandera no oficial a una bandera oficial. Cuando se trata de extraoficial, no podemos decir quién creó eso. Pero la primera persona en usarla fue John Paul Jones, que era teniente de la Armada Continental. En diciembre de 1775 izó en su barco una bandera con 13 franjas. Tenía siete franjas rojas y seis franjas blancas, y, en la esquina superior izquierda que se llama cantón, se exhibía la bandera de Gran Bretaña”.

Williams se llama experto en banderas antiguas, y dice que cada unatiene una historia que contar. Esas 13 franjas representan la solidaridad de los 13 estados y su oposición al gobierno británico.

"Esa fue la bandera que George Washington usó el mes siguiente, en su cuartel general en Cambridge, Massachusetts. Y fue recogido por las diferentes colonias a lo largo de 1776".

Era la bandera nacional no oficial de independencia el 4 de julio de 1776. La primera bandera oficial apareció más tarde y fue creada por el congresista Francis Hopkinson de Nueva Jersey.

Y esa bandera se oficializó el 14 de junio de 1777. Eso fue 11 meses después de la Declaración de Independencia".

Hopkinson era un artista y diseñador gráfico. Su bandera fue inicialmente destinada a la Armada de EE.UU.

"La evidencia muestra que diseñó dos banderas, y posiblemente tres. Una para Estados Unidos, otra para la Armada y posiblemente una para el Ejército, Artillería del Ejército".

Si bien no se encontraron bocetos de la primera bandera, hay dibujos de los sellos diseñados por Hopkinson. En un sello, la bandera de EE.UU. muestra 13 franjas; siete blancas y seis rojas. Para la Armada, las franjas rojas están en la parte superior e inferior, para que sean visibles en el mar.

En una carta al Congreso, Hopkinson escribió: “Diseñé la bandera de Estados Unidos, el Gran Sello, el Sello del Tesoro, que está en el frente del billete de un dólar".

Por su trabajo, Hopkinson pidió un pago, en vino: 28 galones, o un poco menos de 110 litros. No se sabía mucho sobre el papel de Hopkinson porque la mayoría de sus documentos originales se perdieron hasta la década de 1970. Para entonces, Betsy Ross, que había cosido la primera bandera de George Washington, se había convertido en un ícono nacional.

"Esa historia fue realmente una historia que su familia afirmó que era cierta, que ellos han escuchado. Esa historia no estuvo en el dominio público durante la Revolución", dijo Hopkinson.

La historia de Betsy Ross se contó por primera vez en la década de 1870, pero pocos realmente cuestionaron la afirmación porque se sabía tan poco sobre los orígenes o el verdadero creador de las barras y estrellas. Pero ahora lo sabes.