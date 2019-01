Estados Unidos propone permitir la operación de drones sobre personas, en la noche

La administración Trump propuso el lunes unas reglas que permitirían a los drones operar en áreas pobladas y terminar con el requisito de permisos especiales para uso nocturno, acciones que se espera ayuden a acelerar el uso comercial de pequeños vehículos aéreos no tripulados en Estados Unidos.

Las propuestas, redactadas por la Administración Federal de Aviación del Departamento de Transporte de Estados Unidos, se presentan en medio de preocupaciones sobre los peligros que los drones suponen para los aviones y las áreas pobladas.

La secretaria de Transporte, Elaine Chao, dijo que el departamento estaba al tanto de los problemas de seguridad de los drones.

"El departamento es muy consciente de que existen preocupaciones legítimas del público sobre los drones, en relación con la seguridad, la protección y la privacidad", dijo Chao en un discurso en Washington.

Dos aeropuertos de Londres han sido interrumpidos por los avistamientos de aviones no tripulados en las últimas semanas y el gobierno británico está considerando endurecer las leyes que prohíben el uso de drones cerca de los aeropuertos.

Alphabet Inc. y Amazon.com Inc. se encuentran entre un número creciente de compañías que esperan hacer realidad la entrega de paquetes por medio de drones.

La FAA dijo que al desarrollar las propuestas, su desafío era "equilibrar la necesidad de mitigar el riesgo que representan las pequeñas aeronaves no tripuladas para otras aeronaves y personas y propiedades en tierra sin inhibir la innovación".

Chao señaló que hay casi 1.3 millones de drones registrados en este país y más de 116.000 operadores de drones registrados.

La FAA está proponiendo los requisitos finales para que los operadores de aviones no tripulados obtengan exenciones para operar en la noche. Hasta el 2017, la FAA otorgó 1.233 exenciones y "no ha recibido ningún informe de accidentes (con aviones no tripulados)", dijo.

La FAA requeriría que los drones tengan "una luz anticolisión iluminada y visible durante al menos tres millas terrestres", así como pruebas y entrenamiento.

Bajo las propuestas de la FAA, los operadores podrían volar pequeños aviones no tripulados que pesen 0.55 libras (0.25 kg) o menos sobre áreas pobladas sin restricciones adicionales.

Sin embargo, para drones que pesan más de 0,55 libras, un fabricante tendría que demostrar que si "un drone choca contra una persona, la lesión resultante estaría por debajo de un cierto umbral de severidad".

Los drones más grandes no podrían haber expuesto las partes giratorias que podrían lacerar la piel humana y no podrían operar sobre las personas si tienen algún defecto de seguridad, dijo la FAA. La Administración Federal prohibiría las operaciones de los drones más grandes sobre cualquier reunión de personas al aire libre.

En 2017, el presidente Donald Trump lanzó un programa para expandir las pruebas de drones en lo que la Casa Blanca dijo que "abriría los cielos para la entrega de medicamentos que salvan vidas y paquetes comerciales (e) inspecciones de infraestructura crítica".

Por otra parte, la FAA dijo el lunes que estaba considerando avanzar con reglas adicionales en respuesta a la seguridad pública y las preocupaciones de seguridad nacional, ya que trabaja para integrar aviones no tripulados con el tráfico de aviones.

La FAA también propone permitir exenciones discrecionales para operaciones sobre vehículos en movimiento, para operaciones sobre personas que de otra manera no cumplirían con los estándares descritos en su propuesta, y para aquellos que no cumplan con su requisito de iluminación anticolisión.