Logros y desafíos en Estado de la Nación

EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME:

Estado de la nación wrap

INTRO TEXT:

Logros “sin precedentes” en la economía, el empleo, inmigración y la defensa del país fueron los temas destacados del presidente Donald Trump en su discurso del Estado de la Nación. Los demócratas rechazaron sus argumentos insistiendo en que las políticas del mandatario representan un peligro para la nación y sus ciudadanos.

INTRO SLUG:

Estado de la Nación: logros y desafíos

00:33 - 00:42

Donald Trump

Presidente de EE.UU

01:38 - 01:57

Verónica Escobar

Congresista demócrata

[[OUTCUE: GONZALO ABARCA, VOZ DE AMERICA, WASHINGTON]]

NATS

Destacando los logros en la economía, el empleo, inmigración y la defensa de Estados Unidos, el presidente Donald Trump dio su tercer discurso del Estado de la Unión en una ceremonia conjunta de ambas cámaras.

SOT

Trump dijo también que su gobierno está recobrando el liderazgo mundial y, en particular, encabeza una cruzada por la libertad en el continente americano. El mandatario destacó los esfuerzos de Washington a favor de la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sobre este país aseguró que la tiranía de Nicolás Maduro será destrozada y desmembrada.

The United States is leading a 59-nation diplomatic coalition against the socialist dictator of Venezuela, Nicolás Maduro. Maduro is an illegitimate ruler, a tyrant who brutalizes his people.

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó fue invitado al discurso, Trump lo presentó como el verdadero y legítimo presidente de esa nación

SOT

Mr. President, please take this message back to your homeland. All Americans are united with the Venezuelan people in their righteous struggle for freedom! Socialism destroys nations. But always remember, freedom unifies the soul.



En el tema de inmigración, una de sus principales columnas, destacó los acuerdos logrados con gobiernos de México, Honduras y El Salvador para extraditar a personas que han ingresado de forma ilegal al país y reiteró que trabaja en leyes basadas en mérito y en el que el inmigrante pueda mantenerse a si mismo financieramente si ser una carga para el estado. Dijo que su gobierno ha realizado esfuerzos sin precedentes para asegurar la frontera sur.

SOT

Los demócrats por su parte refutaron al presidente y aseguraron que sus políticas económicas crean desigualdades sin precedentes.

SOT

Las políticas económicas del presidente Trump han creado una desigualdad que está creando dos Estados Unidos: uno donde el 1% más rico se beneficia y otro que deja atrás a muchos agricultores, empresas y familias trabajadoras.

Sobre el tema de inmigración, la legisladora Escobar aseguró que la retórica de Trump ha incrementado, según dijo, el odio contra inmigrantes y latinos…

SOT

El 3 de agosto del año pasado, El Paso sufrió el ataque más mortal contra los latinos en la historia de los Estados Unidos. Un terrorista doméstico confesó haber viajado más de 10 horas para atacar a mexicanos e inmigrantes. Justo antes de comenzar su ola de asesinatos, publicó sus opiniones en el internet y usó las mismas palabras de odio usadas por el presidente Trump para describir a los inmigrantes y latinos.

Ese día, el asesino acabó con 22 vidas inocentes, hirió a docenas y rompió nuestros corazones.

Escobar hizo hincapié en la frase que los demócratas han acuñado los primeros mees de la admiración de Doanld TRUMP:

Los demócratas seguiremos luchando por la verdad y por lo que es correcto.

Nadie está por encima de la ley.

GONZALO ABARCA, VOA, WASHINGTON