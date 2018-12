100% Noticias: Esposa de Miguel Mora denuncia "vil secuestro y persecución"

“No hay una orden de captura contra él, nada. Lo que ha habido son amenazas de muerte contra Miguel de que si seguía informando le iban a caer", denunció en conversación con la Voz de América, Verónica Chávez, esposa del director y propietario de 100% Noticias, Miguel Mora.

Mora y Verónica Chávez, junto a otras tres personas, fueron detenidas como parte del operativo de allanamiento a 100% Noticias la noche del viernes 21 de diciembre, antes de que Mora terminara su programa "Cuarto Poder".

"Subieron las escaleras a las oficinas donde estábamos nosotros, ahí nos encañonaron, nos tiraron al suelo, nos esposaron, nos quitaron nuestros celulares”, cuenta a la Voz de América, Verónica Chávez, horas después de su liberación, tras haber sido llevada a la cárcel de Chipote.

Posteriormente, Chávez ofreció una conferencia de prensa en la que denunció un "vil secuestro y persecución" contra su esposo Miguel Mora. "Estamos en un país sin leyes, estamos prácticamente autosecuestrados", agregó.

Chávez aún no tiene certeza de en qué condiciones se encuentran Miguel Mora, Lucía Pineda, el camarógrafo Joseph Hernández y Gustavo Serna, todos ellos detenidos en el operativo que terminó con la incautación de los equipos del canal, el cual permanece bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad del gobierno, según sus declaraciones.



“Se adueñaron de nuestras instalaciones y ahorita secuestraron nuestros equipos, es un robo, es una empresa privada, ellos no tienen ningún derecho, y yo responsabilizo y pido que resguarden la integridad de Miguel, no le tienen porqué hacer nada, es un ciudadano limpio y no es ningún delincuente, es un periodista honorable y respetable en este país”, declaró Chávez.



La esposa de Miguel Mora también explicó que desde hace ya varias semanas han sido objeto de una intensa campaña para silenciarlos e inclusive llevaban 15 días sin poder pernoctar en su domicilio, “porque no nos dejaban entrar, estaba rodeada mi casa de paramilitares, a nostros nos andaban siguiendo, nos tuvimos que esconder en algunos lugares”.



Verónica Chávez catalogó el hecho como una estrategia sistemática del gobierno para acabar con cualquier tipo de oposición. La estrategia de amedrentamiento también se extiende a aquellos que intentan denunciar los abusos de poder que se están registrado en su país.

“Ha sido como un plan, primero fueron contra todos los organismos de derechos humanos y dejaron al pueblo indefenso. ¿A dónde vamos a recurrir?. La Fiscalía es de ellos, la corte Suprema de Justicia es de ellos, la policía igual. ¿Yo voy a ir a poner una denuncia a la policía si son ellos mismos los que llegaron, ellos mismos llegaron encapuchados, eran las patrullas, eran los antimotínes, las fuerzas de choque", cuestiona Chávez.

El gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado hasta el momento sobre la detención de Miguel Mora y el allanamiento del canal, salvo el comunicado de cancelación de transmisión de 100% Noticias firmado por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR).