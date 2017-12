Obama advierte contra uso irresponsable de redes sociales

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, advirtió contra el uso irresponsable de las redes sociales, en una rara entrevista conducida por el príncipe Harry para un programa de radio británico que la transmitió este miércoles.

Obama expresó su preocupación por un futuro donde los hechos se descartan y las personas solo leen y escuchan cosas que refuerzan sus propios puntos de vista, en lo que pareció ser una alusión a su sucesor, Donald Trump, que a menudo recurre a Twitter para ofrecer sus puntos de vista, retuitea noticias de medios afines y despotrica contra la prensa a la que acusa de divulgar noticias falsas.

"Uno de los peligros de Internet es que las personas pueden tener realidades completamente diferentes", señaló Obama. "La gente puede quedar atrapada por la información que solo refuerza sus sesgos actuales”, dijo sin mencionar a Trump por nombre.

"La pregunta tiene que ver con cómo aprovechamos esta tecnología de una manera que permite una multiplicidad de voces, permite una diversidad de puntos de vista, pero no conduce a una 'balcanización' de la sociedad y permite formas de encontrar un terreno común", agregó.

La entrevista fue grabada en septiembre, en Toronto, para el programa Today de la BBC en donde el príncipe Harry es una de varias figuras destacadas que participan durante el período navideño.

No todas las preguntas fueron serias. En una ráfaga de interrogantes Harry preguntó a Obama qué prefiere, calzoncillos tipo boxers o cortos y apretados (“No habló de eso”); que extraña más el teatro o la pista de boliche de la Casa Blanca (el teatro); cigarrillos o goma de mascar (“ahora, goma, nene”) y lo puso a escoger entre Michael Jordan y LeBron James (“Jordan”), entre otras preguntas.

Al final del programa, el príncipe fue entrevistado por los conductores regulares del programa.

“Fue divertido entrevistar al presidente Obama”, aseguró Harry. “A pesar de que era él (Obama) quien me quería entrevistar a mí”.

Harry fue consultado por la BBC si invitaría a los Obama a su casamiento del año próximo con la actriz estadounidense Meghan Markle. “No lo sé”, respondió Harry. “No hemos hecho las invitaciones o hecho la lista de invitados juntos. Quién sabe si van a ser invitados o no. No me gustaría arruinar esa sorpresa”.

El diario The Sun informó el martes que funcionarios del Gobierno británico habían instado a Harry a no invitar a la familia Obama a su matrimonio por temor a que esto molestara a Trump.