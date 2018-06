Costa Rica apoya seguir analizando caso de Venezuela en la OEA

En entrevista exclusiva con la Voz de América, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, habló de seguridad, inmigración, la crisis en Venezuela y Nicaragua, y los retos que enfrenta su país en estos momentos.

Alvarado Quesada reiteró que tiene un compromiso con la estabilidad macro-económica y democrática de Costa Rica, y dejó claro que se están tomando las medidas necesarias para hacer cambios en el país, que se podrán reflejar en un periodo de 4 años.

El mandatario costarricense indicó que su enfoque es a largo plazo y considera esencial tomar medidas concretas que llevarán a mejores resultados en el futuro, que está seguro "será exitoso".

El presidente Alvarado comunicó que aunque están trabajando en resolver los problemas, también están trabajando en temas como educación, energía limpia e infraestructura.

Aumento del Crimen

Sobre la lucha contra el crimen, Carlos Alvarado contestó que se ha notado un aumento en el crimen organizado en lugares donde hay menos educación y más desempleo, por lo tanto, su administración busca proveer mayor apoyo a estas comunidades que se encuentran en necesidad, y ofrecerles oportunidades de empleo para salir adelante y prevenir una mayor penetración del crimen.

En términos de la falta de ejército en Costa Rica, el presidente comentó que ya se están demostrando buenos resultados, "a partir de nuestras instituciones como la policía, el poder judicial y otros... (como el) servicio de Guardacostas, que no tienen que ser órganos militares para hacer cumplir la ley".

Inmigración y Venezuela

Respecto al tema de Venezuela y la migración de venezolanos, el presidente índicó que el gobierno de Costa Rica no tomará acciones específicas como ha hecho Chile. Sin embargo, agregó: "Si es un tema que le estamos dando seguimiento cercano en este caso, pero no un tema que amerite un cambio particular en las políticas que como país hemos sido consistentes en mantener."

El presidente Alvarado si comentó que "defenderán los valores democráticos".

Dijo además que Costa Rica, "impulsa una migración ordenada, registrada, legal y segura", y con la ayuda de avances tecnológicos para mejorar los registros de pasaportes, lo cual sería algo positivo para la inmigración en general.

Cuando el mandatario fue cuestionado sobre la postura de Costa Rica, y si se sumaría a otras naciones en la denuncia contra Nicolás Maduro, indicó que es crucial seguir analizando el caso en el foro multilateral de la OEA. Carlos Alvarado quiso mantenerse neutral en su respuesta sobre el mandatario venezolano.

Nicaragua

Respecto a Nicaragua, el presidente de Costa Rica comentó que espera que se llegue a resoluciones concretas, y expresó preocupación sobre el pueblo de Nicaragua e incentivó a tomar acciones decisivas.

Costa Rica al Mundial

No se podía dejar de preguntar al presidente Alvarado sobre lo que piensa del equipo de Costa Rica rumbo al mundial. El mandatario dijo que antes que el equipo partiera del país, los alentó diciendo que, "cuando uno da lo mejor de sí, uno se vuelve imbatible, independientemente de que se gane o pierda".