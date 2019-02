Faller: "EE.UU. está enfocado en apoyar una solución política y diplomática" en Venezuela

El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Craig Faller, concedió una entrevista a la periodista Carla Babb de la Voz de América, en la que aludió a temas clave para el país como la respuesta a la grave crisis política que atraviesa Venezuela.

El gobierno del presidente Donald Trump realiza esfuerzos para apoyar a la oposición venezolana y ha reconocido la presidencia interina que lidera Juan Guaidó.

A su vez, Estados Unidos ha rechazado rotundamente cualquier iniciativa de diálogo que prolongue el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, quien asumió un segundo mandato el pasado 10 de enero pese al rechazo internacional a unas elecciones de mayo pasado que han sido catalogadas de "fraudulentas".

A continuación, publicamos el texto íntegro de la entrevista:

VOA: ¿Qué opciones le han pedido que proporcione para la situación en Venezuela?

Almirante Faller: Estamos enfocados en apoyar una solución política y diplomática, y como cabría esperar de un comandante combatiente, estamos trabajando para garantizar que los ciudadanos y las propiedades de EE.UU., nuestros diplomáticos que estén allá estén seguros. En eso hemos centrado nuestros esfuerzos.

VOA: Hemos escuchado sobre el envío de miles de soldados a Colombia, todos han visto el memorando del asesor de seguridad nacional John Bolton. ¿Alguien le ha pedido que proporcione esa opción en particular?

Almirante Faller: Remitiría cualquier pregunta sobre los planes al departamento de la secretaría al Consejo de Seguridad Nacional. Nuestro enfoque se ha centrado en la protección de las vidas de ciudadanos estadounidenses y la capacidad de las instalaciones diplomáticas. También las asociaciones, eso es muy importante para nosotros. La verdadera fortaleza de este hemisferio son las asociaciones y la larga historia de asociaciones que compartimos. He estado en Colombia - socios maravillosos, muy dispuestos. Tenemos muy buenas iniciativas en la dimensión de militares a militares y esta semana iré a Brasil, donde buscaremos desarrollar esa asociación y fortalecerla aún más.

VOA: Ya que mencionó esa asociación con Colombia, hay una ruta que Venezuela había bloqueado y que Colombia esperaba utilizar para la ayuda humanitaria. ¿Ha pedido su homólogo colombiano asistencia potencial si eso continúa bloqueado?

Almirante Faller: Colombia tiene una fuerza de seguridad extremadamente capaz, una fuerza militar y un gobierno democrático que respetamos y que están trabajando muy duro para aliviar la situación. Hay más de un millón de migrantes de Venezuela solo en Colombia, más de tres millones en la región. Estuve cerca de la frontera en el USNS Comfort y vi de primera mano el abyecto sufrimiento del pueblo venezolano. Por eso, apoyamos a USAID y nuestros esfuerzos liderados por el Departamento de Estado, y a Colombia, y si es necesario, trabajaremos arduamente para concentrarnos en eso.

VOA: Pero, ¿se quedaría en suelo colombiano o trabajaría con sus socios en planes potenciales para ayudar dentro de Venezuela?

Almirante Faller: Nos hemos centrado en nuestras relaciones de militares a militares con nuestros socios (Colombia, Brasil y otros socios clave en la región), Ecuador, asociación emergente, estamos renovando nuestras relaciones allí, y Perú.

VOA: ¿Están en la fase de dar un paso atrás y observar lo que está pasando?

Almirante Faller: Estamos en total apoyo a los esfuerzos diplomáticos, y las regiones nunca han estado tan unificadas. Más de 40 países de todo el mundo se sumaron para apoyar el legítimo gobierno interino de (Juan) Guaidó y esa es una fortaleza clave de las gestiones en curso. Así que cualquier cosa que hagamos será para apoyar nuestra política aquí en Estados Unidos y garantizar que tengamos esa unidad regional.

VOA: Como mencionó a Colombia y Brasil, y sé que habló sobre los planes implementados si es necesario para sacar activos y ciudadanos de Estados Unidos ¿está trabajando con sus socios regionales en un posible plan de misión de mantenimiento de la paz en caso de que sea necesario?.

Almirante Faller: Nos centramos en lo que usted está viendo en este momento, el sufrimiento humano, el alivio de ese sufrimiento diario. Contribuimos a principios de este año con el buque Naval Comfort de Estados Unidos"

VOA: ¿Pero son las fuerzas de mantenimiento de la paz son una opción en este momento?

Almirante Faller: Estamos observando, como mencioné, Carla, estamos concentrados en lo que está sucediendo hoy y los esfuerzos a largo plazo más allá de la transición del gobierno. Le dejaré eso a la política y a los diplomáticos. Estaremos listos para dar apoyo cuando se nos ordene.

VOA: Cuando el ex secretario de Defensa Jim Mattis y nosotros viajábamos juntos, él mencionó la importancia de identificar el problema primero. Entonces, con Venezuela, ¿cuál es el problema para Estados Unidos, y puede resolverse a través de una solución militar?

Almirante Faller: Bueno, creo que si miramos más ampliamente al hemisferio, este es nuestro vecindario, y compartimos mucho en este vecindario: valores, respeto por la ley, democracia, en su mayor parte democracia, y tenemos mar común, tierra, aire, ciberespacio, espacio, aquí en nuestro vecindario, así que vemos nuestro vecindario y hay algunos ejemplos evidentes de países que no son democracias. Cuba, Venezuela, Nicaragua para nombrar los tres ejemplos más evidentes, y lo que hay en común en estos casos es la influencia de Rusia, Cuba y, en cierta medida, China, y por lo tanto la importancia de la democracia y la importancia de mi papel, apoyando a nuestros diplomáticos, hablamos de la diplomacia de diez centavos, información, militar y económica. Y nosotros somos la "m" (de militar), necesitamos ser la "m" minúscula que apoya los otros esfuerzos y creo que estamos trabajando muy duro en ese espacio en este momento. Pero cuando miras a dónde todo converge, especialmente Cuba y Rusia, aquí hay un juego largo que es muy importante. Tenemos que estar presentes en el campo para jugar ese juego, para hacer una analogía deportiva.

VOA: Hablemos sobre Rusia y China, ya que usted respondió muchas preguntas de miembros del Congreso sobre Rusia y China y su influencia en el hemisferio. ¿Qué están haciendo en Venezuela? Sé que se refirió a informes sobre el envío de contratistas militares, mencionó anteriormente cómo habían sido enviado bombarderos en diciembre, donde Estados Unidos había enviado un barco hospital. ¿Ve a los chinos involucrados en este conflicto venezolano?.

Almirante Faller: Creo que son solo los esfuerzos de los medios rusos y sus diferentes medios de comunicación para difundir la desinformación sobre cuáles son las intenciones de los Estados Unidos y tratar de aumentar los temores que corren contra lo que es la realidad. La realidad es que somos buenos socios, somos amigos y somos vecinos. Lo vi personalmente, hace una semana, mientras me preparaba para mi audiencia aquí en Washington, DC, saliendo de la oficina del senador Rubio, la televisión estatal rusa estaba transmitiendo algunas imágenes de unos desembarcos, quién sabe dónde, y diciendo que yo estaba en la frontera de Colombia y Venezuela. Eso es simplemente falso. No es creíble, y no ayuda. Si extiendes eso a la influencia rusa a largo plazo en Cuba, las ventas de armas, los sistemas de armas y lo que Rusia está haciendo en todo el mundo. En el asesinato en Crimea de gente de otros países. ¿Es ese el tipo de vecinos, el tipo de amigos que uno quiere tener en este hemisferio? Por lo tanto, nuestro enfoque está concentrado en nuestros socios. Las alianzas más fuertes posibles con Colombia, Brasil. Y el propósito de construir esa asociación es contrarrestar la influencia rusa, la influencia china desde adentro hacia afuera, por así decirlo.

VOA: ¿Le preocupa que Rusia pueda hacer algo en Venezuela como lo hicieron en Siria? Vimos como apoyaron al régimen de Assad. ¿Podría eso volver a pasar?.

Almirante Faller: Con Rusia, todo es posible. La estrategia de defensa nacional destaca la competencia con Rusia y China específicamente como áreas de enfoque. Realmente nos hemos alineado y hemos pensado mucho, planeado y dotado de recursos para eso. Aunque diferentes casos. China es una potencia económica en ascenso, y tiene un interés económico y comercial legítimo en todo el mundo. Sin embargo, no siguen las reglas. Rusia, por otro lado, es casi, ya sabes, es un oso herido que está simplemente atacando, y no podía predecir lo que hará, y no querría hacerlo. Hemos visto lo que han hecho, y creo que tenemos que estar preparados para lo que pueda suceder en el futuro.

VOA: ¿Podría darme un par de detalles?

Almirante Faller: Si ponemos atención en el mapa y observamos dónde están invirtiendo China y Rusia, ya hemos hablado de Nicaragua, Cuba y Venezuela. En Nicaragua, no pasamos mucho tiempo hablando de eso, pero Rusia tiene un centro de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado que realmente, opino, tiene motivos cuestionables. Y están invitando a socios para educarlos. No he asistido al curso, ni lo haré nunca. No conozco el valor de esa educación, y estoy seguro de que no está a la par con la de EE.UU. No sé qué otros propósitos podría tener ese centro, y estoy seguro de que no son todos propósitos ingenuos y benignos. Así que ese es un ejemplo. Y luego mira el mapa de donde China está invirtiendo en importaciones. A ambos lados del Canal de Panamá, y la infraestructura tecnológica relacionada con Panamá y el Canal de Panamá son un par de áreas de preocupación. Y luego, más abajo, hay algunas inversiones en algunas estaciones espaciales estratégicas y otras".

VOA: Como Argentina.

Almirante Faller: Argentina, exactamente.

VOA: Hablemos de Irán. Usted mencionó a Hezbolá libanés. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que hay células activas en Venezuela. ¿Ha visto eso también?

Almirante Faller: El brazo largo del crimen iraní está en todas partes del mundo y su sustituto, el Hezbolá libanés, está justo al final de ese brazo.

VOA: ¿Están en Venezuela?

Almirante Faller: Al secretario de Estado, le tengo el mayor respeto, él dice la verdad con energía.

VOA: ¿Qué amenaza plantea esto a la seguridad de Estados Unidos?

Almirante Faller: Bueno, creo que en cualquier parte, están en nuestro vecindario, así que, volviendo a lo que creo es la gran idea para este hemisferio, no es nuestro patio, no es nuestro patio delantero, somos nosotros, somos quienes somos. Es nuestro vecindario, tan conectado culturalmente: valores, principios democráticos, por tierra, mar, espacio, ciberespacio, por lo que cada vez que sus amenazas están tan cerca, las amenazas para nuestros vecinos nos afectan aquí en casa.

VOA: ¿Dónde más se ha visto a Hezbolá, ya que menciona la amenaza que puede plantear?

Almirante Faller: Bueno, mis labores previas tenían mucho énfasis en el Oriente Medio, así que analizamos amenazas en todo el mundo.

VOA: Específicamente en América del Sur, América Latina y el Caribe, ¿los ha visto tratando de calentar el ambiente y recaudar fondos?.

Almirante Faller: Hay una conexión de recaudación de fondos con el Hezbolá libanés que se utiliza en algunas de las regiones de Sudamérica, la región de la triple frontera, como se llama en Brasil y Paraguay, y lo hemos observado muy de cerca.