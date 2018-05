Trump responde a cancelación de "Roseanne"

El presidente Donald Trump rompió su silencio sobre la cancelación del show de la cadena ABC, "Roseanne'', manifestando su sorpresa de que el CEO de Disney, la empresa propietaria de ABC, no lo ha llamado para disculparse por lo que llamó "las horribles declaraciones" que se han dicho sobre él en la cadena.



En un tuit el miércoles, Trump señaló que Robert Iger, director ejecutivo de Walt Disney Co., llamó a Valerie Jarrett, ex asesora del presidente Barack Obama, para decirle que la cadena no toleraría el tuit racista de Roseanne Barr sobre ella.



"A lo mejor no recibí la llamada (de Iger)" escribió el mandatario, que se deleitó con el éxito del programa en la primavera, especialmente después de que el personaje de Barr apareciera como partidaria de sus políticas.

Roseanne Barr culpó al somnífero Ambien por el tuit que escribió contra Valerie Jarrett donde la compara con un mono.

El fabricante de Ambien, Sanofi, respondió -también en las redes sociales- que "el racismo no es un efecto secundario conocido" del medicamento. La actriz tuiteó luego que ha tenido experiencias raras cuando toma Ambien tarde en la noche, pero agregó "Me culpo a mi misma y no a Ambien".

Tras el escándalo y el anuncio de la cancelación del show, Roseanne Barr había prometido alejarse de Twitter, pero desde entonces ha tuiteado y retuiteado al menos 100 veces en las últimas horas.



Los tuits posteriores de Barr incluyeron una disculpa para el resto de personas que perdieron sus trabajos debido a sus palabras y pidió a sus simpatizantes que no la defiendan porque lo que escribió es "indefensible". También aseguró que ella "no es racista".

Jarret, dijo que "estaba bien" después del insulto, y durante un programa especial sobre racismo en MSNBC, urgió a usar el incidente como un momento de enseñanza.

"El tono comienza arriba, y nos gusta mirar a nuestro presidente y sentir que él refleja los valores de nuestra nación", apuntó. "Pero también pienso que todo ciudadano individualmente tiene una responsabilidad, y está en todos nosotros rechazar (lo que está mal). Nuestro gobierno solo va a ser tan bueno como nosotros querramos", dijo Jarret.

Además de la cancelación de "Roseanne", que había apenas comenzado a transmitirse con mucho éxito dos décadas después de haber terminado el original, Roseanne Barr también perdió su representante y varios servicios cancelaron las retransmisiones del show original.

ABC ganó unos $ 45 millones en publicidad por los nueve episodios del nuevo show de "Roseanne" que comenzó a transmitirse en marzo, según Kantar Media, una firma de la industria que calcula que la cadena habría ganado hasta $ 60 millones por los 13 episodios que ordenó para la próxima temporada que no serán transmitidos, y una cantidad aún mayor con las repeticiones.