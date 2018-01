Premios Grammy serán entregados el domingo

El domingo será la entrega de los premios Grammy y estos son algunos de los nominados. Para Grabación del Año, un reconocimiento al artista, productores e ingenieros de grabación: 24K Magic, Bruno Mars. Despacito, Luis Fonsi & Daddy Yankee con Justin Bieber. HUMBLE, Kendrick Lamar. Redbone, Childish Gambino. The Story Of O.J., JAY-Z.

Para Álbum del Año, un reconocimiento al artista o artistas, compositores de temas nuevos y productores: Awaken, My Love!, Childish Gambino, Donald Glover & Ludwig Goransson. 4:44, JAY-Z, Jimmy Douglass & "Young Guru" Keaton, Shawn Carter & Dion Wilson. DAMN, Kendrick Lamar. Melodrama, Lorde. 24K Magic, Bruno Mars.

Canción del Año: Despacito, 4:44, Issues, 1-800-273-8255, That's What I Like.

Netflix sumó 8 millones 330 mil nuevos suscriptores en el último trimestre del año pasado, 2 millones más que lo previsto por Wall Street, lapso en el que siguió invirtiendo en programación en el marco de sus esfuerzos por dominar la tv por internet a nivel global.

Netflix incorporó 6 millones 360 mil suscriptores a nivel internacional entre octubre y diciembre, cuando estrenó las nuevas temporadas de “The Crown” y “Stranger Things”.