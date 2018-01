Sally Hawkins nominada al Oscar como Mejor Actriz

“The Shape of Water”, de Guillermo del Toro, obtuvo 13 nominaciones a los premios Oscar, incluyendo mejor película y dirección.

″Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, ″Lady Bird”, ″Get Out”, ″The Post”, ″Dunkirk”, ″Call Me By Your Name” y “Phantom Thread” también fueron nominadas a mejor película.

La película chilena “Una mujer fantástica”, de Sebastián Lelio, consiguió la candidatura a mejor cinta en lengua extranjera, mientras que “Coco” de Disney Pixar, sobre el Día de los Muertos mexicano, fue postulada a mejor largometraje animado.

Christopher Plummer, quien reemplazó a Kevin Spacey en “All the Money in the World” de Ridley Scott, recibió una nominación como actor de reparto.

​El cantante y compositor Neil Diamond fue diagnosticado con Parkinson y suspenderá su gira por el aniversario 50 de su carrera.

El artista de la banda sonora de Jonathan Livingston Seagull (Juan Salvador Gaviota) y cientos de éxitos tiene previsto permanecer activo escribiendo y grabando.

Diamond cumple 77 años esta semana. El domingo, la Academia de Grabaciones le rendirá tributo con un Lifetime Achievement Award durante la entrega de los premios Grammy.