Astrofísico Neil de Grasse en busca de un Grammy

Entre los nominados al Grammy 2018 como Mejor Álbum Hablado, categoría que incluye poesía y cuentos, está "Astrofísica para Personas con Prisa", por Neil de Grasse Tyson.

Otros nominados son "Born To Run", de Bruce Springsteen, "Our Revolution: A Future to Believe In", del ex precandidato presidencial y senador Bernie Sanders y Mark Ruffalo, y "The Princess Diarist", de la desaparecida Carrie Fisher.

La sexagésima entrega de los premios Grammy tendrá lugar el 28 de enero de 2018 en el Madison Square Garden en Nueva York.

La actriz Heather Menzies-Urich, quien interpretó a una de las hijas del capitán von Trapp en la película de 1965 "The Sound of Music" falleció a los 68 años en Frankford, Ontario, Canadá. Recientemente se le había diagnosticado cáncer cerebral.

Menzies-Urich interpretó a Louisa von Trapp, en la adaptación cinematográfica del musical de Rodgers y Hammerstein, protagonizada por Julie Andrews y Christopher Plummer.

Nacida en Toronto, Menzies-Urich actuó además en películas como "Hawaii", "Piranha” y posó para la revista Playboy.

En televisión, hizo de fugitiva en "Logan's Run" y participó en "Dragnet", ''Bonanza" y ''Marcus Welby, M.D.”

Su esposo, el recordado actor Robert Urich, falleció en 2002.

“La Novicia Rebelde” ganó cinco premios Oscar, incluyendo mejor película.

Para mediados de semana, la película “Los Últimos Jedi” debe haber superado 800 millones de dólares en la taquilla global.

Solo el lunes de Navidad, la más reciente entrega de Star Wars recaudó casi 43 millones de dólares en todo el mundo.

En el fin de semana largo disfrutamos de la más reciente entrega de Guillermo del Toro, “The Shape of Water”, una historia de amor fantástica donde protagoniza Sally Hawkins. Excelente música original e instrumental de la década de los 60 como el tema de “A Summer Place” con Percy Faith.

