Murió el autor y actor Christopher Kennedy Lawford

Christopher Kennedy Lawford murió de un ataque cardíaco el martes en Vancouver, Canadá, dijo a The Associated Press su primo, el ex representante de los EE.UU. Patrick J. Kennedy. Tenía 63 años.

Kennedy Lawford, quien nació en la realeza política y de Hollywood, se sumió en el abuso de dorgas y la adicción, pero luego se convirtió en un conocido defensor de la sobriedad y la recuperación.

La madre de Lawford era Patricia Kennedy, hermana de John, Robert y Ted Kennedy, y su padre era Peter Lawford, el actor inglés miembro del "Rat Pack" de Frank Sinatra.

"Me dieron riqueza, poder y fama cuando di mi primer aliento", escribió Lawford en su libro de 2005, "Síntomas de la retirada: una memoria de instantáneas y redención", el primero de varios libros que escribió sobre sus luchas contra las drogas.

Pasó su juventud retozando con estrellas de Hollywood en una costa y codeándose con estrellas políticas en la otra. El actor escribió que una vez recibió una lección sobre cómo hacer "The Twist" de Marilyn Monroe, y la portada de sus libros lo muestra sentado junto a la piscina cuando era niño, con su tío y futuro presidente John F. Kennedy detrás de él.

Lawford se hundió en las drogas en la década de 1970 en Hollywood y luchó contra la adicción en la década de 1980, antes de pasar sus últimas décadas en sobriedad, y ayudar a otros, incluyendo a su primo, a superar el problema.

"Fue la piedra angular absoluta de mi sobriedad, junto con mi esposa", dijo Patrick Kennedy el miércoles. "Fue él quien me guió, a través de todos los días difíciles de ese período inicial".

Lawford trabajó constantemente como actor, pero encontró un éxito menor. Tuvo un pequeño papel en "Terminator 3: Rise of the Machines" en 2003, hizo apariciones en programas de televisión como "Frazier" y "The O.C." y tuvo papeles recurrentes en las telenovelas "All My Children" y "General Hospital", interpretando a un senador en esta última.