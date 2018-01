Aparece acusadora de Michael Douglas

MICHAEL DOUGLAS

Las acusaciones contra Michael Douglas salieron a la luz el viernes 19 de enero durante el programa "Today", de NBC, en el que la periodista y escritora Susan Braudy dijo que el actor abusó verbalmente de ella y que, durante una reunión de trabajo, hace tres décadas, él le hizo gestos obscenos.

CHICAGO

Así se llamará la nueva bebé de Kim Kardashian con su esposo, el rapero Kanye West. Es el tercer hijo de la pareja.

Ambos tienen, además, un niño de 4 años llamado North y una niña, Saint, de 2.

THE POST

Hezbollah criticó al gobierno del Líbano por permitir que los cines proyecten la película de Steven Spielberg “The Post” a pesar de los llamados para que no se exhibiese debido a las relaciones de Spielberg con Israel.

La película fue estrenada recientemente en Beirut.

CELINE DION

La artista de origen quebequense se vió obligada a cancelar dos de sus presentaciones en Las Vegas debido a un grave resfriado.

Dion canceló shows para mediados de enero, en el Ceasar’s Palace, siguiendo recomendaciones médicas.

✔@celinedion

**SHOWS CANCELLED** We regret to inform you that the performances of Céline at @ColosseumatCP scheduled for Friday, January 19 and Saturday, January 20 have been cancelled.