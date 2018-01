Estrenos de la semana en EE.UU.

Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana en EE.UU.

INSIDIOUS CHAPTER 4

En la cuarta entrega de la serie Insidious, la parasicólogo Elise Rainier, interpretada por Lin Shaye, debe adentrarse aún más en el mundo infernal conocido como The Further cuando fuerzas sobrenaturales ponen en la mira a su propia familia

Angus Sampson, Leigh Whannell, Josh Stewart, Caitlin Gerard, y Kirk Aceveda co-protagonizan. Insidious parte 4 está dirigida por Adam Robitel.

PROJECT EDEN

En Project Eden, ayudada por un ex militar, una joven mujer se convierte en fugitivo tras descubrir que el estado catatónico de su hijo puede ser el centro de una conspiración mundial.

En Proyecto Edén actúan Emily Fradenburgh, Mike Dopud, Cliff Simon, Erick Avari, Anna McGahan, Paul O'Brien, Peter Christian Hansen, Bruce Bohne, Mansoor Noor y Josh Ockenden.

THE STRANGE ONES

En The Strange Ones, dos hermanos, interpretados por Alex Pettyfer y James Freedson-Jackson enfrentan una serie de hechos misteriosos durante una travesía. Pronto, comienzan a dudar de su relación y de ellos mismos al descubrirse varios secretos.

The Strange Ones está dirigida por Lauren Wolkstein and Christopher Radcliff.

CONDORITO

Próximamente se estrena Condorito, una película animada en 3D, dirigida por Alex Orrelle y Eduardo Schuldt.

Condorito incluye las voces de Omar Chaparro, Jessica Cediel, Mathías Brivio y los chilenos Cristián de la Fuente y Coco Legrand. Está basada en el personaje creado por René Rios Boettiger, también conocido como Pepo.

Hay dos versiones de Condorito, una con la voz hecha en Chile para el público chileno, y otra en México para el público latinoamericano fuera de Chile.

La cinta está distribuida por 20th Century Fox.

Para escuchar el informe, presione aquí: