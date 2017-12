Estrenos de la semana: "All the Money in the World"

All the Money in the World es una película que dramatiza el secuestro de Paul Getty III, nieto de multimillonario petrolero Paul Getty, hecho ocurrido en 1973.

Dirigida por Ridley Scott, Todo el dinero del Mundo tenía en su reparto a Kevin Spacey como Paul Getty. Cuando Spacey se vio involucrado en un escándalo sexual, el director volvió a filmar las escenas de Spacey con el veterano Christopher Plummer.

Aparte de Plummer, en All the Money actúan Michelle Williams como la madre del secuestrado y Mark Wahlberg como un ex agente de la CIA.

MOLLY’S GAME

En Mollys Game, cuando una grave herida pone fin a sus sueños olímpicos, Molly Bloom, interpretada por Jessica Chastain, se dedica a organizar juegos de póker clandestinos. Al principio tiene mucho éxito pero luego se ve involucrada en problemas con la mafia rusa y el FBI.

Kevin Costner, Idris Elba y Michael Cera co-protagonizan Molly’s Game. Dirige Aaron Sorkin.

​PHANTOM THREAD

Phantom Thread es una película ubicada en Londres en los años 50. Un meticuloso sastre con una ilustre clientela, interpretado por Daniel Day-Lewis, se enamora de una mujer de clase trabajadora. Sus mundos chocan debido a que la obsesión del sastre con ella altera su muy ordenada vida profesional. Actúan Vicky Krieps, Lesley Manville, Camilla Rutherford, y Jane Perry. Paul Thomas Anderson escribe y dirige.

IN THE FADE

In The Fade, en alemán con subtítulos en inglés, es una muy interesante película sobre un ataque neonazi en Hamburgo. Diane Kruger hace el papel de una mujer que pierde a su familia en el atentado. Escrita y dirigida por Fatih Akin.

