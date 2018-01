Elton John se despide de las giras de conciertos

NUEVA YORK -Elton John abandona los conciertos después de su próxima gira mundial de tres años, coronando casi 50 años en escenarios de todo el mundo. Él lo llama una "forma de salir con una explosión".

"He tenido una buena carrera, creo que hay que admitirlo", dijo John el miércoles, y agregó que quería "dejar a la gente pensando,` vi la última gira y fue fantástica ".

El cantante, pianista y compositor de 70 años dijo que quería pasar tiempo con su familia. Sus hijos tendrán 10 y 8 años cuando termine la actual gira en 2021, y John dijo que esperaba poder llevarlos a las prácticas de fútbol. "Mis prioridades ahora son mis hijos, mi esposo y mi familia", dijo. "Esto es el fin."

John hizo el anuncio en un evento en Nueva York en el que se sentó al piano y tocó "Tiny Dancer" y "I'm Still Standing". Llevaba sus eternas gafas y una colorida chaqueta que decía "Gucci ama a Elton".

Su última gira, llamada "Farewell Yellow Brick Road", comienza en septiembre. Consistirá en 300 espectáculos en América del Norte, Europa, Asia, América del Sur y Asia. Los boletos salen a la venta a partir del 2 de febrero.

John dijo que decidió sus planes de jubilación en 2015 en Francia. "No puedo hacer el viaje físicamente y no quiero", dijo. También descartó una residencia, pero juró: "Seré creativo hasta el día de mi muerte".

En los Premios Grammy, que se presentarán en Nueva York el domingo, John actuará junto a Miley Cyrus y recibirá el Premio al Mérito. Su residencia en Las Vegas termina en mayo después de seis años.

Sus éxitos incluyen "Your Song" y "Candle in the Wind". Ha ganado cinco premios Grammy, un Oscar, un Globo de Oro por "El Rey León" y un Premio Tony por "Aida". También recibió el Premio del Centro Kennedy.

John, que ha vendido 300 millones de discos, lanzó su primera gira en 1970 y se jacta de haber actuado más de 4.000 veces en más de 80 países. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1994.

Ultimamente ha sufrido varios reveses médicos, incluida una infección bacteriana el año pasado que contrajo durante una gira por América del Sur y una infección bacteriana por E. coli en 2009. También ha sufrido una apendicitis y ha sido equipado con un marcapasos.

Desde 1970 hasta 1976, John lanzó 10 álbumes de estudio originales y siete éxitos consecutivos en las listas de música popular. Continuó siendo un creador de éxitos en las siguientes cuatro décadas, desde la canción "Can You Feel the Love Tonight" del "The Lion King" hasta la revisión de su oda a Marilyn Monroe "Candle in the Wind", lanzada en 1997 después de la muerte de su amiga la princesa Diana y uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos.