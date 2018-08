Bill Clinton: novelista con más de un millón en ventas

Bill Clinton es ahora un novelista con millones de ventas.

“El Presidente está desaparecido”, un thriller escrito con el novelista James Patterson, tiene más de 1 millón de ventas solo en América del Norte, de acuerdo a las cifras de ventas del libro anunciadas el miércoles por los coeditores, Alfred A. Knopf y Little Brown and Co.

La novela fue lanzada el 4 de junio y ha encabezado las listas de best sellers durante semanas.

Las críticas son variadas, pero el comprador de ficción de Barnes & Noble, Sessalee Hensley, dijo en un comunicado que “The President is Missing” se había beneficiado mucho de la promoción de boca en boca.

El tema del libro también ha demostrado ser oportuno: un ciberataque potencialmente devastador, que los expertos en inteligencia han llamado una importante preocupación.

Clinton, cuyos libros anteriores incluyen su autobiografía “My Life”, es ahora un autor poco común que vende millones de libros de ficción y no ficción.