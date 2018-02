"Playlist" por San Valentín

Con motivo del Día de San Valentín, catorce de febrero, hemos seleccionado extractos de cinco temas que para nosotros reflejan "el amor y la amistad". Las canciones fueron escogidas al azar y no siguen necesariamente un orden cronológico:

1-"Moonlight Serenade", Orquesta Glenn Miller. Uno de los temas más emblemáticos de los últimos 80 años.

2-"Love Song", de la británica Leslie Duncan, grabado por Elton John para el LP "Tumbleweed Connection".

3-"Longer", del álbum "Phoenix", del cantautor 'folk' Dan Fogelberg.

4-"Save the Best for Last", de la ex-Miss America Vanessa Williams.

5-"Love Story", Taylor Swift. De su trabajo discográfico "Fearless".​