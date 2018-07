Destruyen estrella de Trump en Hollywood

La Cámara de Comercio de Hollywood está evaluando la destrucción de la estrella del presidente Donald Trump en el Paseo de la Fama de Hollywood.



El presidente de la Cámara, Leron Gubler, dijo el miércoles que las personas deberían "proyectar su enojo de maneras más positivas que vandalizar un hito del estado de California".



La policía de Los Ángeles dice que la estrella fue destruida con un pico alrededor de las 3:30 a.m. del miércoles, y un hombre de 24 años, Austin Clay, está detenido por vandalismo. No está claro si tiene un abogado.



La estrella estará cubierta por varios días mientras el Hollywood Historic Trust la repara.



La estrella fue colocada en 2007 y reconoce a Trump por su trabajo en el reality show de televisión "The Apprentice ''.



La estrella fue destrozada anteriormente por un hombre que balanceaba un mazo y un pico antes de las elecciones de noviembre de 2016.

El portal TMZ, reporta que el vándalo de 2016, James Otis, pagará la fianza de Clay, de $ 20.000.

El diario Los Angeles Times cita a una oficial de la Policía de Los Angeles, indicando que Clay se atribuyó la destrucción de la estrella de Trump la madrugada del miércoles, len una llamada a la policía y luego se entregó.