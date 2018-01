Aniversarios: nacimiento y muerte de David Bowie

David Bowie hubiese cumplido 71 años, el lunes.

David Robert Jones, su nombre completo, fue cantante, compositor y actor, figura clave de la música popular durante medio siglo gracias a su trabajo innovador.

Bowie nació el 8 de enero de 1947 en Londres y falleció el 10 de enero de 2016 en Nueva York, hace dos años, este miércoles

GIANNI VERSACE

La familia de Gianni Versace se distanció de una serie de televisión sobre la violenta muerte del diseñador italiano.

La serie de nueve partes realizada por 21st Century Fox y cuyo estreno tendrá la próxima semana está protagonizada por el actor venezolano Edgar Ramírez, en el papel principal, la actriz española Penélope Cruz como Donatella Versace y el cantante puertorriqueño Ricky Martin en el papel de Antonio D’Amico, pareja de Versace.

El diseñador fue muerto a tiros en el portal de su mansión de Miami Beach por el asesino en serie Andrew Cunanan en 1997.

Reuters informa desde Milán que la compañía Versace dio a conocer este lunes, en una declaración, que no autorizó ni estuvo involucrada en la producción de la serie.

OPRAH

Simpatizantes de Oprah Winfrey continúan expresando en las redes sociales su deseo de que la empresaria, actriz y presentadora de tv busque la presidencia de EEUU., todo esto a raíz del discurso que ella pronunció el domingo en la entrega 75 de los Globos de Oro al aceptar el premio Cecil B. de Mille.

En el discurso, Winfrey expresó su apoyo a aquellos que han expuesto el abuso sexual en Hollywood y otros sectores de la vida estadounidense.

Según comentaristas de radio y televisión, Oprah es un trending topic que obedece a la fuerza de su discurso, en estos momentos de denuncia, y que es poco probable que considere lanzarse a la presidencia.

JUMANJI

"Jumanji: Welcome to the Jungle" ganó holgadamente el primer fin de semana de la taquilla cinematográfica de 2018.

Variety.com dice que la cinta de Sony se impuso al lanzamiento de “Insidious The Last Key” y sobre “Star Wars The Last Jedi” con 36 millones de dólares en 3 mil 800 salas de cine en Estados Unidos y Canadá.

