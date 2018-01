Cate Blanchett presidirá Festival de Cannes

La actriz australiana Cate Blanchett presidirá el jurado del festival de Cannes.

Blanchett será la sucesora del director español Pedro Almodóvar, quien en 2017 presidió la septuagésima edición del festival que este año tendrá lugar del 8 al 19 de mayo.

La designación de Blanchett tiene lugar meses después de que ella expresó su apoyo a decenas de mujeres que acusaron de acoso sexual al productor de Hollywood Harvey Weinstein.

En 2014 Blanchett ganó un Oscar a Mejor Actriz por su papel en “Blue Jasmine” de Woody Allen y diez años antes otro a Mejor Actriz de reparto en “The Aviator”, de Martin Scorsese.

The Commuter

​A mediados de enero se estrena The Commuter, una cinta comercial de acción y suspenso protagonizada por Liam Neeson.

El actor representa a un empresario que, a bordo de un tren, se ve envuelto en una conspiración.

Justin Bieber

El Museo Stratford Perth en Ontario presentará una exhibición llamada Steps to Stardom sobre la estrella del pop Justin Bieber y de cómo el cantante alcanzó la fama.

La página web del museo dice que la exhibición fue creada gracias a la colaboración de Bieber y su familia.

Los abuelos del cantante, Diane y Bruce Dale, y el propio Bieber donaron artículos como bolsos de hockey, además de zapatos, micrófonos, fotografías, cartas personales, y varios premios.

La revista Billboard indicó que la exhibición de Justin Bieber en el Museo Stratford Perth en Ontario comenzará el 18 de febrero.

Dagny

Por cierto, Billboard dice esta semana que una de las cantantes pop más prometedoras de 2018 es la noruega Dagny.

La artista de 27 años es la voz de Love You Like That, el tema que escuchan al fondo.

En 2017 Dagny hizo una versión del clásico de la era disco More More More, de Andrea True Connection.

