"Black Panther" rumbo a convertirse en un fenómeno mundial

Para este martes la película "Black Panther" había recaudado 404 millones de dólares a escala mundial, de los cuales 246 millones fueron en Estados Unidos.

El cineasta Ryan Coogler creó un superhéreoe contemporáneo africano en una deslumbrante película que rinde homenaje a la cultura africana.

"Black Panther", basada en el comic de Marvel, es sobre un rey de un país africano, tecnológicamente avanzado, que nunca ha sido colonizado.

Las excelentes habilidades de combate del superhéroe se ven reforzadas por sus poderes místicos y su traje único de Pantera Negra, creado con Vibranium, el metal más fuerte de la tierra.

En una entrevista de VOA, el productor de Black Panther, Nate Moore, dijo que todos en la película querían crear una película que mostrara una cultura negra orgullosa, bella e inteligente.

BERLINALE

Robin Williams quiso interpretar el papel principal en "Do not Worry, He Will not Get Far On Foot", que actualmente se presenta en la Berlinale, en honor a su amigo, el actor Christopher Reeve.

Es la historia basada en la vida real de un tetrapléjico que, a pesar de su discapacidad, se hace un nombre como dibujante.

"No te preocupes, no llegará lejos", fue escrita y dirigida por Gus Van Sant.

Williams, que se suicidó en 2014, nunca tuvo la oportunidad de interpretar el papel del dibujante John Callahan, que en la cinta fue interpretado por Joaquín Phoenix.

"No te preocupes, no llegará lejos" es una de las 19 películas que compiten por el Oso de Oro del Festival Internacional de Cine de Berlín, que se otorgará el 24 de febrero.