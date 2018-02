Retratos oficiales de los Obama en la National Portrait Gallery

Barack y Michelle Obama presentaron el lunes sus retratos oficiales en la National Portrait Gallery de la institución Smithsonian de la capital estadounidense.

Kehinde Wiley pintó el retrato de Barack Obama y Amy Sherald el de la ex primera dama.

Son los primeros artistas negros que pintan retratos presidenciales oficiales para el Smithsonian.

TAQUILLA CINEMATOGRÁFICA

"Fifty Shades Freed" dominó la taquilla del fin de semana con 39 millones de dólares en EE.UU. y 137 millones a escala mundial.

"Peter Rabbit", con la voz del presentador de televisión James Corden, recaudó 25 millones de dólares en la taquilla estadounidense.

Por su parte, "The 15:17 to Paris", dirigida por Clint Eastwood, con héroes de la vida real, se ubicó en el tercer puesto con 12,5 millones de dólares.

OH OH IT'S MAGIC

Ric Ocasek, artista y co-fundador de la banda The Cars, presentará una exhibición de sus pinturas en la Wentworth Gallery de Bethesda, Maryland, en la noche del 23 de febrero.

Al día siguiente, Ocasek exhibirá en el Centro Comercial Tysons Galleria. Ambas galerías están cerca de Washington, D.C.

Ric Ocasek es el autor de éxitos como "Shake it Up", "Just what I Needed", "Magic", "You Might Think" y "Drive".