Nikki Haley: Mudar embajada de EE.UU. no es culpable de violencia en Gaza

"Es importante destacar que mudar nuestra embajada a Jerusalén también refleja la realidad de que Jerusalén es la capital de Israel, ha servido como capital de Israel desde la fundación del estado, es la antigua capital del pueblo judío, no hay un acuerdo de paz plausible bajo el cual Jerusalén ya no sería la capital de Israel, reconocer esta realidad hace que la paz sea más alcanzable, no menos", agregó Haley.