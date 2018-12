Encuesta: se dispara consumo de cigarrillos electrónicos

Este año, dos veces más estudiantes de secundaria que usaron cigarrillos electrónicos con nicotina en comparación con el año anterior, un salto sin precedentes en una gran encuesta anual sobre el consumo, consumo de drogas y drogas en adolescentes.

Fue el mayor incremento en un solo año en los 44 años de historia de la encuesta, superando con creces el aumento en el consumo de marihuana a mediados de la década de 1970.

Los hallazgos, publicados el lunes, son similares a los de una encuesta del gobierno a principios de este año. Esa encuesta también encontró un aumento dramático en el vapeo entre los niños y llevó a los reguladores federales a presionar para que se tomen medidas que dificulten la tarea de los niños.

Los expertos atribuyen el salto a las versiones más nuevas de los cigarrillos electrónicos, como los de Juul Labs Inc. que se asemejan a unidades flash de computadora y se pueden usar de manera discreta.

Trina Hale, estudiante de tercer año de South Charleston High School en West Virginia, dijo que vaping, específicamente Juul, explotó en su escuela este año.

"Pueden ponerlo en la manga o en el bolsillo. Pueden hacerlo en cualquier lugar y en cualquier momento. Pueden hacerlo en clase si son furtivos", dijo.

Olivia Turman, una estudiante de primer año de Cabell Midland High School en Ona, West Virginia, dijo que ella también ha visto a niños "golpear sus vape en clase".

La encuesta financiada con fondos federales publicada el lunes fue realizada por investigadores de la Universidad de Michigan y ha estado operando desde 1975. Los hallazgos de este año se basan en las respuestas de aproximadamente 45,000 estudiantes en los grados 8, 10 y 12 en escuelas de todo el país. Se encontró que 1 de cada 5 estudiantes del último año de secundaria reportaron haber consumido nicotina en el mes anterior.

Según la encuesta, después de vapear y beber alcohol, lo más común que consumen los adolescentes es la marihuana. Aproximadamente 1 de cada 4 estudiantes dijeron que habían consumido marihuana al menos una vez en el último año. Era más común en los niños mayores: aproximadamente 1 de cada 17 estudiantes de último año de secundaria dijeron que consumían marihuana todos los días.

En general, fumar marihuana es aproximadamente el mismo nivel que en los últimos años. Sin embargo, el vapear de la marihuana subió.

Más adolescentes, sin embargo, están diciendo no a muchas otras sustancias. El uso de alcohol, cigarrillos, cocaína, LSD, éxtasis, heroína y píldoras opioides disminuyó.

Los expertos dicen que no está claro qué hay detrás de esas tendencias, especialmente porque la nación se encuentra en medio de la epidemia de sobredosis de drogas más mortal de la historia.