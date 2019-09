Encuesta: más de 50% de nicaragüenses votaría por Frente Sandinista 

Una encuesta realizada por la firma nicaragüense M&R consultores revela que aproximadamente un 63% de la población votaría por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, a dos años de la celebración de elecciones generales en el país.

El analista político y exdiplomático Mauricio Díaz reaccionó a las cifras de la consulta reflexionando que estos resultados son discutibles.

“Estas encuestas utilizan un marco muestral altamente sesgado, van a lugares donde ha habido grandes beneficios de la revolución, entre comillas, en el pasado, de los programas sociales y hay mucha gente contenta con el régimen, pero hay otros sectores que no son representativos de esto. De todas maneras, la mejor encuesta va a ser la que hagamos el día cuando haya elecciones libres, observadas, con nuevos jueces electorales y con la concurrencia de partidos debidamente creíbles”, dijo el analista a la Voz de América.

El 52,6 % de los nicaragüenses consultados opinan que con el Frente Sandinista de Liberación Nacional el país continuaría por mejor rumbo, un 53,9% cree que con el Frente Sandinista tendría oportunidad de tener casa propia, un 56% acceso a la salud gratuita y un 56,3% a educación gratuita.

Sin embargo, ciudadanos consultados por la VOA expresan opiniones diferentes y rechazan la encuesta.

José López manifestó que: “es algo ilógico que a raíz de la crisis que vive Nicaragua y la represión, el Frente Sandinista siga siendo un partido político fuerte por que hemos visto que muchos de sus fieles partidarios han estado desertando después de la represión que pasó en abril, principalmente siendo yo uno de los jóvenes sandinistas. Yo me retiré, porque no me pareció lo nuevo que estaba haciendo el gobierno de matar a jóvenes de mi edad”.

Mientras que Martha Berrios recordó el cambio de gobierno en los años 90, cuando el partido revolucionario perdió las elecciones. “Yo creo que están equivocados. Así pasó cuando ganó la uno”, indicó.

La firma encuestadora refleja que el 57,8% de los consultados considera que el país ha progresado durante los últimos 6 años. Este es el primer estudio previo a las elecciones de 2021 y recolectó muestras en zonas urbanas y rurales de 15 departamentos, incluyendo las dos regiones autónomas del Caribe, realizando entrevistas a personas mayores a 16 años y con un margen de error de aproximadamente 2,5 puntos.

La encuestadora M&R consultores es reconocida por su cercanía con el partido de gobierno.