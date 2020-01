Encuesta AP: Republicanos están más entusiasmados con elecciones que los demócratas

Según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, el 66% de los demócratas se declaran preocupados sobre la elección presidencial, comparado con el 46% de los republicanos.

Al mismo tiempo, son más los republicanos que los demócratas entusiasmados por la contienda y el entusiasmo republicano parece estar en alza.

La encuesta, además, señala que el 43% de los republicanos se declaran entusiasmados, 10 puntos porcentuales más que en octubre. Apenas el 33% de los demócratas se declaran entusiasmados.

Aproximadamente, el 75% por ciento tanto de demócratas como republicanos dicen que se sienten muy motivados para votar este año. La pregunta es cuál de las emociones será más fuerte para llevar a votar a los que suelen abstenerse.

La encuesta indica, además, que la sensación que experimentan los demócratas podría motivarlos: nueve de cada 10 demócratas angustiados dicen que se sienten muy motivados para votar en noviembre, comparado con el 50% de los no angustiados.

La encuesta AP-NORC, de 1.353 adultos, fue realizada el 16 al 21 de enero con una muestra tomada del panel probabilístico AmeriSpeak de NORC, diseñado para ser representativo de la población estadounidense. El margen de error es de más/menos 3,6 puntos porcentuales.

Las elecciones presidenciales programadas para noviembre próximo llegan en un momento crítico para la política estadounidense, marcada por el juicio político en curso al presidente Donald Trump, acusado de cargos de abuso de poder y obstrucción al congreso.

(Con información de AP)