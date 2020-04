En tiempo de crisis, venezolana batalla para mantener negocio a flote

CUTSHEET:

STORY NAME : Lisset Verde - Veronica

En tiempos de crisis, la pasión emprendedora de una venezolana en Los Angeles enfrenta un gran desafío. Cómo poder mantener un nuevo negocio aflote.

Verónica Villafañe habló con la fundadora de Wuitusu, una tienda de artesanías indígenas colombiano-venezolanas, justo antes de que entrara en vigor una orden de emergencia en California, y nuevamente esta semana para ver como está navegando la actual situación.

SLUG: Empresaria venezolana lucha por mantener negocio aflote

00:31-00:38 Lisset Verde

TRT: 3:46

OUTCUE: Veronica Villafañe, Voz de América, Los Angeles.

Lisset Verde, dueña de Wuitusu

Pues yo me enamoré de un sombrero wayúu y de un bolso wayúu. Y buscando aquí en Estados Unidos buscando online los precios no me parecieron muy razonables. Una exestudiante me dice que ella tiene unos amigos que viven cerca de los wayuus y que me podrán comprar el bolso. Chévere y le digo, en vez de un bolso o un sombrero porque no 12 bolsos y 12 sombreros y de ahí salió la idea.

Así fue como Lisset lanzó su propio negocio, con el que aspira a vender “belleza con consciencia social”.

Lisset Verde

“Aqui se está ayudando a una comunidad que lo necesita. Cada bolso es hermoso cada cosa que ellos hacen es bellísima pero también hay mucho de historia de cultura y de ayuda social”.

Los colores tienen significados. Los diseños tienen significados azul es el cielo y el mar Caribe. El amarillo es el sol y así continúan. Entonces esta gente los wayuu plasman la visión del mundo en un bolso.

¿Cómo escogiste el nombre de Wuitisu y qué significa? Wuitusu significa verde en el idioma wayuikim porque los wayuus hablan su propio idioma. Lo escogí porque es mi apellido verde, además la naturaleza".

Ha sido un proceso de reinvención para la empresaria venezolana, que llegó por primera vez a Estados Unidos con una beca para estudiar biología en 1990. Al regresar a Venezuela, trabajó para una universidad. Luego, fue a hacer una maestría en Texas, donde conoció a su futuro marido, y fue a vivir a Turquía por varios años. Sin poder ejercer su profesión allí, se convirtió en profesora de inglés. En el 2006, Lisset y su marido se mudaron a Los Angeles.

Lisset Verde

"Se podría decir que tú has tenido una gran evolución? Sí. Siempre siempre siempre hay cambios. Desde que me vine este país hace tantos años y muy joven dije si hay una oportunidad hay que tomarla. Uno aprende se desarrolla mientras hace lo que tiene que hacer".

Wuitusu es un negocio nuevo, pero al que Lisset le apostó en grande. Abrió dos tiendas en zonas turísticas de Los Angeles en el 2019. Una en Santa Mónica y otra en Hollywood… a pasos del teatro donde se realizan los premios Oscar. Y le estaba yendo bien… pero sus expectativas de crecimiento se esfumaron con el nuevo coronavirus.

Lisset

“Habíamos planificado para muchas cosas pero no para una pandemia mundial”.

Visitamos la tienda Wuitusu de Hollywood días antes que se emitiera una orden de emergencia en California. Lisset estaba preocupada por la disminución de ventas debido a la baja en turistas, pero en ese entonces, no se imaginó que tendría que cerrar sus puertas.

Hablamos nuevamente con ella via Skype sobre su situación actual.

Lisset

“Para mí eso ha sido un luto. Ya pues, ya estoy saliendo de ese luto y me voy a dedicar 100 por ciento a la tienda online”.

Lisset dice que trata de mantenerse positiva ante la adversidad.

Lisset

(suspira) “Esto ha sido un golpe muy fuerte para todos, especialmente para nosotros los que tenemos pequeños negocios que quizás todavía no están muy consolidados, pero hay que seguir adelante y yo espero que en un futuro corto próximo mi negocio pues vuelva a resurgir y esa es la esperanza que tengo”.

Veronica Villafañe, Voz de América, Los Angeles.