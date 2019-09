¿En qué contexto viaja Pompeo a Riad y qué esperar en medio de tensiones con Irán?

Arabia Saudí anunció el miércoles que se unió a una coalición liderada por Estados Unidos para proteger las vías navegables en Oriente Medio, en medio de las tensiones con Irán tras un ataque contra la industria petrolera saudí que las autoridades estadounidenses atribuyen a los iraníes.

La decisión del reino de integrarse en el International Maritime Security Construct se produjo previo a la visita el miércoles a Riad del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.

La intención de Riad es entre otros asuntos la de "disuadir y contrarrestar las amenazas" a la navegación marítima y al comercio global y asegurar la seguridad energética global.

Pompeo buscará discutir con las autoridades saudés "la respuesta" al ataque del pasado sábado.

Las tensiones y la retórica hostil entre Irán y EE.UU. se han incrementado en los últimos meses. El presidente Donald Trump ha dicho que quiere evitar la guerra con Irán, pero ha advertido que el país está preparado.

¿Qué busca la visita de Pompeo a Riad?

El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, dijo en un discurso en Washington que Pompeo viaja el miércoles a Riad para discutir "nuestra respuesta" al ataque.

La agencia AP informó que las autoridades saudíes tenían previsto compartir información sobre las armas que se utilizaron en los ataques a un campo petrolífero saudí y a la mayor planta de procesado de crudo del mundo el pasado sábado.

Esa acción avivó las tensión con Irán, a quien EE.UU. apunta como responsable de dicho ataque.

¿Qué dice Irán?

Las autoridades iraníes niegan las imputaciones hechas por Riad y Washington.

Los rebeldes hutíes de Yemen, que cuentan con el apoyo de Irán, se atribuyeron la autoría del ataque.

El miércoles, Irán volvió a desestimar las acusaciones de Estados Unidos y lo catalogó como una distracción de las realidades de Medio Oriente. La declaración llegó del ministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, según la agencia de noticias ISNA.

"Estados Unidos debería buscar mirar las realidades de la región, en lugar de simplemente usar distracciones. Creemos que el gobierno de Estados Unidos está tratando de olvidar de alguna manera las realidades de la región", dijo Zarif.

Con esto, Teherán vuelve a negar su participación en los ataques del 14 de septiembre contra las plantas petroleras, incluida la instalación de procesamiento de crudo más grande del mundo, que inicialmente frustró la mitad de la producción saudí.

¿Qué dice Riad?

Estrechando la alianza con Washington, un comunicado de Riad divulgado por la agencia estatal Saudi Press, -que a su vez citó a un funcionario no identificado-, dijo que el reino entró a formar parte de la coalición con Estados Unidos, de la que ya forman parte Australia, Bahrein y Gran Bretaña.

"La adhesión del reino a esta alianza internacional respalda los esfuerzos regionales e internacionales para disuadir y contrarrestar las amenazas a la navegación marítima y al comercio global, asegura la seguridad energética global y el flujo continuado de suministros de energía a la economía global, y contribuye a mantener la paz y la seguridad internacional", indica el reporte de Saudi Press.

El objetivo de la coalición es proteger la región del Golfo Pérsico. Esto incluye la vigilancia del Estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo por la que pasa una quinta parte del petróleo mundial, y el de Bab el-Mandeb, otro paso estrecho que conecta el Mar Rojo y el Golfo de Adén, entre Yemen y el este de África.

Habrá además patrulleras pequeñas y otras embarcaciones listas para una respuesta rápida. El plan también contempla que los países escolten a sus propios barcos por la región.

¿Podría haber guerra?

El presidente Donald Trump dijo el lunes que no quiere la guerra con Irán. Explicó a reporteros a comienzos de esta semana que no está considerando medidas de represalia hasta que tenga "prueba definitiva" de que Irán es responsable.

No obstante dijo que Estados Unidos "está preparado" si los ataques requieren una respuesta.

"Estados Unidos está más preparado" para un conflicto que cualquier otro país en la historia, agregó. "Habiendo dicho todo eso, sin duda nos gustaría evitarlo".

Trump aludió también al papel de la diplomacia. Consultado acerca de si protegería a los saudíes, Trump dijo: "No, no les he prometido eso a los saudés (...) "Tenemos que sentarnos con los saudés y decidir algo".

(Con información de Reuters y AP)