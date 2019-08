En Cincinnatti, Trump continua críticas a legisladoras y dirigentes demócratas

El presidente Donald Trump abrió un animado mitin el jueves en Cincinnati nuevamente criticando a los demócratas a los que ha venido apuntando en los últimos días como sus nuevos opositores políticos, con ataques contra cuatro congresistas liberales de color y el liderazgo de su partido en las ciudades.

El presidente, quien enfrentó críticas generalizadas por no hacer más para detener los coros de "Envíala de regreso" sobre la representante nacida en Somalia, Ilhan Omar, en una manifestación hace dos semanas, no mencionó a Omar ni a sus tres colegas por su nombre en los primeros momentos de su evento en Ohio, pero el objetivo de sus ataques era inconfundible.

"El partido demócrata está siendo liderado por cuatro extremistas de izquierda que rechazan todo lo que apreciamos", dijo Trump sobre Omar y sus compañeras demócratas de la Cámara de Representantes, Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York, Rashida Tlaib de Michigan y Ayanna Pressley de Massachusetts.

Pero la mención fugaz no condujo a más repeticiones de la frase. Tampoco lo hizo un ataque prolongado contra los líderes demócratas de las zonas urbanas, en los que Trump se ha enfocado en los últimos días como parte de sus criticadas declaraciones contra el representante Elijah Cummings y la ciudad mayoritariamente negra de Baltimore.

"Nadie ha pagado un precio más alto por la agenda destructiva de la extrema izquierda que los estadounidenses que viven en las ciudades del interior de nuestra nación", dijo Trump, atrayendo vítores de la multitud en su mayoría blanca en la arena abarrotada a orillas del río Ohio. "Enviamos miles de millones y miles de millones durante años y años y es dinero robado y dinero desperdiciado".

La manifestación es la primera para Trump desde que los demócratas y republicanos desconcertados denunciaron los gritos de "Envíala de regreso" en una manifestación de Carolina del Norte, temerosos de una campaña presidencial disputada bajo líneas raciales.

En el mitin del jueves, Trump declaró: "No quiero ser controvertido". Sugirió a sus seguidores horas antes que no quería escuchar la frase sobre Omar, una ciudadana estadounidense que se mudó a Estados Unidos cuando era niña.

En declaraciones a los periodistas antes de salir de la Casa Blanca para ir a Cincinnati, Trump dijo que no sabía si el público gritaría de todos modos o cuál sería su respuesta si lo hicieran, y agregó que, de todos modos, "ama" a sus partidarios políticos."No sé si puedes detener a la gente", dijo Trump a los periodistas. "Si gritan la frase, tendremos que ver qué pasa".

El coro contra Omar siguió a los tuits calificados como racistas que el presidente Trump escribió contra ella y otras tres legisladoras de color de primer mandato, sugiriéndoles que se vayan de Estados Unidos "en este momento" y diciendo que si "odian a nuestro país", pueden "regresar" a sus países "rotos e infestados de delitos".

Hace dos semanas, Trump titubeó en su respuesta a los gritos divisivos, dejando que el canto continuara en el mitin, expresando su desaprobación al día siguiente y luego abandonando esas preocupaciones.

Desde entonces, Trump ha seguido adelante con tuits incendiarios y una serie de ataques contra un veterano congresista afroamericano y su distrito predominantemente negro en Baltimore. Aumentando el drama, el evento de Trump en Ohio ocurre inmediatamente después de un par de debates entre los demócratas que quieren reemplazarlo y tiene lugar en un contexto de tensiones raciales en la ciudad anfitriona de Cincinnati.

Una variedad de opiniones sobre la controvertida frase contra la legisladora Omar, hubo entre la multitud antes del mitin.

Robyn McGrail, de 64 años, y su esposo estaban celebrando su 44 aniversario de boda asistiendo a su tercer mitin de Trump. Ella dijo que si la multitud comenzaba a repetir la frase, "Probablemente estaré aplaudiendo. Si no les gusta Estados Unidos, deberían irse. Amamos a nuestro país".

Cynthia Wells, de 63 años, enfermera de Cincinnati, dijo que seguiría el ejemplo de Trump."Lo escuchamos y no lo haremos", dijo Wells. "No creo que suceda. Si lo hace, no participaremos porque él está en contra de eso. Ese no es su mensaje".

El representante republicano Steve Chabot, quien representa a un distrito del área de Cincinnati, dijo el miércoles que esperaba que la multitud evite tales gritos esta vez, y cree que Trump reaccionará más rápidamente si sucede.

"Disuadiría a la multitud de hacer algo inapropiado, y creo que decir algo así sería inapropiado", dijo Chabot. "Espero que el presidente silencie a la multitud y les diga: 'Oye, no hagas eso, no hay lugar para eso. No es útil, no está bien'".

Trump, acusado durante mucho tiempo de haber hecho las fuertes declaraciones intencionalmente por la ganancia política, ha intensificado su lenguaje severo en las últimas semanas

Los demócratas condenaron la escena de hace semanas, y los legisladores republicanos se apresuraron a denunciarla para que no llegara el momento de definir su partido de cara a las próximas elecciones. Aunque no criticó al propio Trump, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, de California, dijo que el cántico "no tenía lugar en nuestro partido ni en este país".

Después de decir que no estaba contento con el canto, Trump en los días siguientes elogió a los "patriotas" en la multitud de Carolina del Norte.

Trump ganó Ohio con casi 9 puntos porcentuales en 2016, y le fue algo mejor entre los votantes intermedios en Ohio que entre los votantes en los vecinos del llamado Rust Belt, Michigan y Wisconsin. Alrededor de la mitad de los votantes de Ohio, el 49%, expresó su aprobación al trabajo de Trump como presidente, según AP VoteCast, una encuesta del electorado en 2018. El 44% de los votantes en Michigan y el 43% de los votantes en Wisconsin aprobaron a Trump.

Había varias protestas planeadas en torno al mitín de Trump, incluida una en el cercano Centro Nacional de Libertad del Ferrocarril Subterráneo. El centro se enfoca en la era de la esclavitud y las luchas actuales contra la injusticia en todo el mundo.