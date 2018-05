Embajadora Nikki Haley dará discurso sobre América Latina

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, pronunciará el martes 8 de mayo un discurso sobre América Latina durante una conferencia a la que también asistirán otros dos integrantes del gabinete del presidente Donald Trump.

Haley, quien visitó en febrero Honduras y Guatemala y ha criticado con dureza al gobierno de Venezuela desde su escaño en la ONU, pronunciará su mensaje al día siguiente de que el vicepresidente Mike Pence se dirija al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Los secretarios de Energía, Rick Perry, y de Comercio, Wilbur Ross, acompañarán a Haley en la conferencia que cada año dispone la organización empresarial Council of the Americas en la sede del Departamento de Estado.

También está prevista la comparecencia de los senadores Bob Menéndez (demócrata) y Marco Rubio (republicano). El subsecretario de Estado John Sullivan fungirá de anfitrión.

Eric Farnsworth, vicepresidente de Americas Society/Council of the Americas, dijo a The Associated Press que el evento abordará “los temas más urgentes de la región, como el estado de la democracia y el fortalecimiento de un crecimiento que traiga no sólo prosperidad sino también estabilidad política y social”.