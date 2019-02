Embajadora EE.UU. en Canadá favorita para puesto en la ONU

La embajadora de Estados Unidos en Canadá, Kelly Craft, se está convirtiendo en la favorita para próximo embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas.

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky respalda a Craft para el cargo, y también cuenta con el apoyo del Secretario de Estado, Mike Pompeo, y el asesor de seguridad nacional, John Bolton, según dos personas familiarizadas con el tema que hablaron a condición de anonimato para discutir asuntos de personal.

Dicen las fuentes que al presidente Donald Trump se le ha informado que la confirmación de Craft sería la menos problemática de las tres candidatas que está considerando para el cargo que Nikki Haley ocupaba.

Craft, nativa de Kentucky, fue miembro de la delegación de Estados Unidos en la Asamblea General de la ONU durante la administración del presidente George W. Bush. También es amiga de la esposa de McConnell, la secretaria de Transporte, Elaine Chao, y agradeció a Chao por su "larga amistad y apoyo" en su juramento como embajadora.

Como embajadora de EE.UU. en Canadá, desempeñó un papel en la facilitación del acuerdo comercial entre EE.UU., México y Canadá, una renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

La primera elección de Trump para reemplazar a Haley, la portavoz del Departamento de Estado Heather Nauert, se retiró de consideración el fin de semana.

Trump también está considerando al Embajador de los Estados Unidos en Alemania, Richard Grenell, y al excandidato al Senado de Estados Unidos, John James de Michigan, para el cargo.

La retirada de la consideración de Nauert, el fin de semana, se produjo en medio de un impulso dentro de la administración para cubrir la posición dada una serie de inquietudes de política exterior en las que es probable que las Naciones Unidas, particularmente el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, desempeñen un papel importante.

Desde Afganistán hasta Venezuela, la administración tiene preocupaciones apremiantes que involucran al organismo mundial, y los funcionarios dijeron que había habido impaciencia con los retrasos en la nominación formal de Nauert.

Trump dijo el 7 de diciembre que elegiría a la expresentadora de Fox News y vocera del Departamento de Estado para el puesto en las Naciones Unidas, pero su nominación nunca fue formalizada. A pesar de otras preocupaciones que pueden haber surgido durante su confirmación, la nominación de Nauert languideció en parte debido al cierre de gobierno de 35 días que comenzó el 22 de diciembre e interrumpió partes clave del proceso de investigación.

Con Nauert fuera de competencia, los funcionarios dijeron que Pompeo estaba interesado en Craft para ocupar el puesto. A pesar de que a Pompeo le gustaría que se completara el trabajo, la vacante ha creado una oportunidad para que él y otros asuman un papel más activo en la diplomacia de Estados Unidos. El jueves, por ejemplo, Pompeo estuvo en Nueva York para reunirse con el jefe de la ONU, Antonio Guterres.

Otros tres funcionarios dijeron que tanto Pompeo como Bolton favorecen rebajar la posición en la ONU a nivel de subgabinete, y Grenell ha sugerido que no está interesado en un rol que no sea de gabinete. Los funcionarios no estaban autorizados a discutir las deliberaciones internas del personal y hablaron bajo condición de anonimato.

Haley fue miembro del Gabinete y se enfrentó en repetidas ocasiones con el exSecretario de Estado Rex Tillerson y otros durante los primeros 14 meses del gobierno de Trump. Bolton no era miembro del Gabinete cuando se desempeñó como embajador ante la ONU, en la administración del presidente George W. Bush, y ni él ni Pompeo están ansiosos por ver un desafío potencial para su liderazgo en política exterior en las reuniones de la sala de situación de la Casa Blanca, según los funcionarios.