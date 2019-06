El Salvador disputa puesto en Consejo de Seguridad de la ONU

El gobierno de El Salvador presentó el jueves de manera sorpresiva su candidatura para un escaño no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, disputando así el acuerdo previo de América Latina y el Caribe de apoyar a San Vicente y las Granadinas para el puesto.



La decisión de El Salvador de ocupar la vacante que deja Perú, fue dada a conocer en una carta fechada el jueves. Coincide con el reciente estreno en la presidencia del país de Nayib Bukele, quien asumió el cargo el 1 de junio pasado.

Bukele podría ser clave en temas como la crisis en Venezuela, cuya posición es de rechazo al presidente en disputa Nicolás Maduro y de apoyo al plan de propuesto por el presidente interino Juan Guaidó, que incluye "el cese de la usurpación" y "la celebración de elecciones libres".

En la misiva, las autoridades salvadoreñas solicitan el apoyo de todos los países miembros durante la votación que se celebrará este viernes.

"(El Salvador) ha desempeñado un papel significativo en asuntos de paz internacional y seguridad", dijo.

Un diplomático sudamericano dijo a la agencia AFP que la noticia les "tomó por sorpresa".

"A estas alturas es difícil saber con qué apoyos cuenta El Salvador (...) El GRULAC (Grupo de América Latina y el Caribe en la ONU) endosó la candidatura de San Vicente y las Granadinas", indicó la fuente que no fue identificada.



Cinco países podrán asumir escaños no permanentes en el Consejo desde el 1 de enero de 2020, durante dos años, sumándose así a los miembros permanentes Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China.



El escaño latinoamericano sería para San Vicente y Granadinas, en reemplazo de Perú, según lo acordado previamente por el GRULAC.



Dos de los escaños serán para el grupo de África, destinados a Níger y Túnez, en reemplazo de Costa de Marfil y Guinea Ecuatorial.



En reemplazo de Kuwait por el grupo Asia-Pacífico sería escogido Vietnam.



En lugar de Polonia por el grupo Europa del este sería elegido Estonia o Rumania.



Para ganar, cada candidato debe obtener al menos dos tercios de los votos de la Asamblea General, o sea, 129 votos de un total de 193 miembros de las Naciones Unidas si todos sufragan.



Los Estados que se abstienen no son considerados en el total.

