El Pentágono pide a la Casa Blanca no politizar a los militares

El Pentágono le dijo a la Casa Blanca que mantuviera a los militares fuera de la política, luego de que alguien de la Casa Blanca ordenó a la Marina que mantuviera al buque de guerra USS John S. McCain "fuera de la vista" cuando el presidente Donald Trump visitó Japón".

El viernes 31 de mayo, el secretario Shanahan ordenó a su Jefe de Estado Mayor hablar con la Oficina Militar de la Casa Blanca y reafirmar su mandato de que el Departamento de Defensa no se politizará", dijo el domingo el portavoz del Ejército de Shanahan, teniente coronel Joe Buccino.

Eric Chewning, jefe de personal de Shanahan, le dijo al secretario de Defensa que había reforzado este mensaje a la Casa Blanca, según Buccino.

"No hay espacio para politizar a los militares", dijo Shanahan a los reporteros a bordo de un avión militar de Estados Unidos en ruta a Seúl. "Tomamos estas cosas en serio, y mi oficina y otras personas se ocuparán de ello directamente".

Por su parte, el jefe de despacho de la Casa Blanca, Mick Mulvaney dijo el domingo en el programa "Meet the Press" de NBC que la solicitud para trasladar al USS McCain "no fue algo irrazonable". "Los sentimientos del presidente hacia el senador McCain son muy bien conocidos", señaló el funcionario, indicando que nadie va a ser despedido por el hecho.

Mulvaney minimizó la situación diciendo que cuando un joven empleado enviado para preparar el viaje del presidente vio la nave dijo "todos sabemos cómo se siente el presidente con respecto al ex senador, tal vez ese no sea el mejor telón de fondo".

Horas antes en Fox News Sunday, Mulvaney, expresó similares declaraciones estableciendo que la situación ha sido exagerada por los medios de prensa.

La directiva para ocultar el USS John S. McCain de Trump fue reportada por primera vez por el Wall Street Journal.

Un correo electrónico visto por VOA mostró discusiones sobre el buque de guerra entre la Oficina Militar de la Casa Blanca y un oficial de la 7ª Flota de la Marina de los Estados Unidos antes del viaje de Trump.

"El USS John McCain debe estar fuera de la vista", se lee en la tercera solicitud.

"Por favor confirme que el # 3 estará satisfecho", enfatizó el correo electrónico.

Shanahan confirmó el domingo que la Oficina Militar de la Casa Blanca dictó la directiva de que el buque de guerra debería estar oculto "a la vista directa" de la Séptima Flota de la Marina, que administra las operaciones navales en el Pacífico occidental.

"La directiva no se llevó a cabo", agregó Shanahan.

Según Shanahan, los funcionarios le han dicho que se colocó una lona blanca sobre la popa de la nave en los días anteriores a la visita, pero la lona fue para "preservación del casco" y se retiró antes de la visita del presidente.

Una barcaza de pintura se movió el día anterior a la visita de Trump "para apoyar el mantenimiento continuo", pero la barcaza "no ocultó la vista de la nave durante la visita", dijo Shanahan.

Los marineros con el USS John S. McCain y el USS Stethem se encontraban en un descanso de 96 horas por el fin de semana del feriado de Memorial Day (Día de los Caídos en acción de Guerra), sin relación con la visita, y no participaron en el evento de Trump, confirmó.

La VOA había informado previamente estos detalles proporcionados por un oficial de la Marina de Estados Unidos, quien habló bajo condición de anonimato.

Shanahan dijo que llamó a la esposa del fallecido senador John McCain "hace un par de días" después de que se conociera la noticia del incidente, pero se negó a discutir la "conversación privada".

El jueves, Shanahan dijo que no autorizó y no estaba al tanto de la directiva de la Casa Blanca para ocultar el USS John S. McCain de Trump.

"Nunca deshonraría la memoria de un gran patriota estadounidense como el senador [John] McCain", dijo Shanahan a los periodistas que viajaban con él. "Nunca faltaría al respeto a los hombres y mujeres jóvenes que tripulan esa nave".

Trump tuiteó el jueves que no fue informado sobre la controversia que rodea al USS John S. McCain durante su visita a Japón.

Más tarde, el presidente dijo a los periodistas que se encontraban fuera de la Casa Blanca que la persona involucrada en el movimiento tuvo "buenas intenciones" pero que él no estaba al tanto de la decisión de ocultar el buque de guerra.

"No sé qué sucedió. No estaba involucrado. No lo habría hecho", dijo, y agregó: "No era un gran fanático de John McCain de ninguna manera, de una manera o forma".

Trump frecuentemente se peleaba con el senador republicano de larga data y candidato presidencial republicano en 2008, John McCain, quien murió el año pasado.

El USS McCain fue originalmente nombrado en honor del padre y el abuelo del senador, ambos almirantes de la Marina, y ahora honra a los tres hombres.