El papel de la luna y la política en el feriado musulmán de Eid al-Fitr

Los musulmanes de Medio Oriente y otros lugares comenzaron el martes con motivo de la festividad islámica de Eid al-Fitr, una de las festividades más célebres para los 1.500 millones de musulmanes del mundo, en medio de la confusión sobre el inicio de la festividad de tres días en parte por diferencias políticas.



El día festivo marca el fin del mes sagrado de Ramadán, cuando los musulmanes devotos ayunan desde el amanecer hasta el atardecer. Pero el inicio del feriado varía de un país a otro, con divisiones incluso dentro del mismo país, porque el inicio de Eid se basa tradicionalmente en los avistamientos de la luna nueva, que a veces difieren de los cálculos astronómicos y varían según la ubicación geográfica.



Al igual que con todo lo demás en el Medio Oriente, la política a menudo juega un papel, aparentemente este año más que otros, con los países que tradicionalmente siguieron el liderazgo de Arabia Saudí este año, incluidos los palestinos y Jordania.



La potencia musulmana sunita Arabia Saudí, así como Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, anunciaron que el primer día de Eid es el martes, mientras que Egipto, Siria, Jordania, los territorios palestinos y otros dijeron que la luna creciente de Shawwal no era visible en todo el país y no comenzará hasta el miércoles.



En Gaza, las mezquitas sonaron con las llamadas de Eid el lunes por la noche, poco después de que Arabia Saudí anunció el fin del Ramadán, solo para ser interrumpido rápidamente cuando el Gran Mufti palestino en Jerusalén dijo que no podían detectar el creciente, extendiendo así el Ramadán un día más.



Un imán en la mezquita al-Khalidi en la playa de la ciudad de Gaza se disculpó y les dijo a los fieles: "No podemos sino seguir las instrucciones de nuestro Mufti", y les pidió que se quedaran en la mezquita para la oración nocturna de Ramadán conocida como Taraweeh.



No estaba claro por qué Gaza no siguió el ejemplo de Arabia Saudita, como suele ocurrir. Pero el cambio de las autoridades islámicas locales provocó enojo, bromas y críticas en las redes sociales. Algunos mensajes instaron a los fieles a que se levantaran por la mañana y comieran, fingiendo que no sabían que la decisión del Eid había cambiado.



Otras críticas fueron más serias. Un post se quejó del cambio en el tiempo "despojó a nuestros hijos de la felicidad de Eid".



Un error similar ocurrió en Libia, donde las autoridades religiosas de la capital, Trípoli, sede del gobierno apoyado por la ONU, dijeron inicialmente que Eid comienza el miércoles, solo para revertirse y decir que comienza el martes.



En Jordania, el anuncio del lunes por la noche de ese martes sería el último día de Ramadán y ese miércoles sería el primer día en que Eid provocó chistes en las redes sociales, incluido uno que dijo que Jordania ahora es oficialmente un "adulto" y que puede tomar sus propias decisiones.



Farid Abu Dhair, experto en movimientos islámicos y profesor en la Universidad Nacional An-Najah en Nablus, dijo que se especula que Gaza, Jordania y la Autoridad Palestina rompieron con Arabia Saudí por razones políticas debido al apoyo implícito de Arabia Saudí al plan del presidente Donald Trump para la paz entre Israel y los palestinos, el llamado Acuerdo del Siglo. pero es más probable que se relacione con los avistamientos de la luna respectivos, dijo.



"Los muftis siempre han cuestionado y cuestionarán a los astrónomos", dijo Abu Dhair, y agregó que están empeorando las divisiones entre los musulmanes. "Si la sociedad musulmana hubiera podido acordar la observación astronómica, habría sido una señal positiva para encontrar un terreno común en el mundo árabe".



Por lo general, un momento para la familia y las festividades, el Eid de este año se produce en medio de la guerra y la agitación en más de un país, y eso se traduce en más confusión de Eid. En Sudán, donde el ejército gobernante acaba de llevar a cabo una represión mortal contra los manifestantes en favor de la democracia, matando al menos a 35, los activistas desafiaron el decreto del gobierno sobre el inicio de Eid.



Los manifestantes sudaneses han acampado durante meses fuera de la sede del ejército mientras las dos partes negocian sobre quién dirigirá el país después de la expulsión de Omar al-Bashir en abril. El lunes, los militares habían tenido suficiente y se movieron para aplastar el movimiento de protesta, invadiendo el sitio principal de la sentada en la capital, desatando furiosas descargas de disparos, golpeando a los manifestantes con palos y quemando tiendas de campaña.



Por la noche, la agencia de noticias estatal SUNA anunció que el país celebrará el primer día de Eid el miércoles, pero la Asociación de Profesionales Sudaneses, que ha encabezado las protestas, declaró el martes como el primer día de Eid, según los astrónomos de Universidad de Jartum - aparentemente en desafío al consejo militar.



El SPA instó a las personas de todo el país a "orar por los mártires" en sus oraciones Eid y salir a las calles para protestar.



Mohammed Yousef al-Mustafa, un portavoz de la SPA, dijo que las autoridades militares anunciaron el martes como un día de ayuno en un esfuerzo por mantener a las personas en sus hogares después de la "masacre" del lunes.