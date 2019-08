"El mago de Oz" cumple 80 años

A $ AP ROCKY

El rapero estadounidense A $ AP Rocky fue condenado el miércoles en Suecia por asalto durante una pelea callejera en Estocolmo, pero no irá a la cárcel luego de un publicitado juicio que llevó al presidente Donald Trump a acusar a Suecia de tratarlo injustamente.

A $ AP Rocky, cuyo verdadero nombre es Rakim Mayers, y dos miembros de su séquito fueron declarados culpables de patear y golpear a Mustafa Jafari, de 19 años. Sin embargo, el tribunal dijo que no se lograron probar las acusaciones de que Jafari fue golpeado con una botella de vidrio, lo que podría haber traído una sentencia más severa.

En un comentario publicado en Instagram, Mayers dijo que está decepcionado con el veredicto y que había sido un momento difícil.

El rapero fue liberado el 2 de agosto después de 31 días detenido y un juicio de tres días.

El tribunal dijo que el hecho de que los acusados no hubieran tenido condenas previas en los últimos cinco años—obviamente no en Suecia, y que ya habían pasado un tiempo bajo custodia en espera de juicio significaba que no cumplirían más tiempo en prisión ni pagarían ninguna multa.

BLINDED BY THE LIGHT

Cuando el fin de semana pasado fuimos al cine a ver “The art of racing in the rain” pasaron el trailer de “Blinded by the light”.

La película es sobre un adolescente paquistaní que experimenta tensiones raciales en Inglaterra, en 1987.

El joven escribe poesía como una forma de escapar de la intolerancia y de la terquedad de su padre.

Posteriormente el chico se familiariza con la música de Bruce Springsteen y establece un paralelismo entre su vida personal y las letras de las canciones del artista estadounidense.

La película se llama “Blinded by the light” y se estrena esta semana en EEUU.

WE'RE OFF TO SEE THE WIZ

Ray Bolger, Jack Haley, Judy Garland, y Bert Lahr llegaron a Oz hace 80 años bailando por el camino de ladrillos amarillo en la película musical "The Wizard of Oz," de 1939.

El musical, adaptado de la novela de Frank Baum y dirigido por Victor Fleming nos trajo los inolvidables Hombre de Hojalata, el Espantapájaros, Dorothy, el León Cobarde y Toto.