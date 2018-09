El cantante Barry Manilow recibió reconocimiento en Londres

El cantante estadounidense Barry Manilow recibió otro reconocimiento frente a una audiencia de fervientes seguidores en la ciudad de Manchester, al norte de Inglaterra.

Autoridades del Royal Northern College of Music de la ciudad entregaron un Fellowship Honorario al ganador del Emmy y el Grammy como parte de sus actuaciones del domingo en el Manchester Arena.

"Ya saben lo que dicen, que dar es mejor que recibir, pero no esta noche", dijo el intérprete de 75 años, cuyos éxitos incluyen "I Write the Songs", "Copacabana", "Mandy" y "Ready to Take a Chance Again".

"Les digo que algo como esto me inspira a seguir haciendo más y más y más música para ustedes. Así que gracias por esto... muchas gracias", agregó, antes de pedirle a su banda que toque "Alright boys let's go!".

La rectora de la universidad Linda Merrick entregó el certificado luego de un discurso del director del popular programa de música, Andy Stott, quien describió a Manilow como "uno de los principales artistas del mundo".

"Durante más de cinco décadas, Barry se ha convertido en un icono de la industria de la música popular", dijo Stott junto al cantante.

Después del show, Stott dijo que esperaba poder establecer vínculos con Manilow para que la estrella pudiera inspirar a sus estudiantes e impulsar sus carreras.