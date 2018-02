Senador republicano Rubio a favor de golpe en Venezuela

Marco Rubio, senador republicano por Florida, se manifestó el viernes a favor de un golpe de las fuerzas armadas venezolanas para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

“El mundo apoyaría a las fuerzas armadas en Venezuela si deciden proteger al pueblo y restaurar la democracia removiendo al dictador”, dijo en uno de los siete mensajes publicados en la cuenta de Twitter del republicano de Florida la mañana del viernes.

"Los soldados comen de los botes de basura y sus familias pasan hambre en Venezuela, mientras que Maduro y sus amigos viven como reyes y bloquean la ayuda humanitaria", agregó.

Los comentarios de Rubio ocurren justo una semana después de que el secretario de Estado de EE.UU. Rex Tillerson asomara la posibilidad de que los militares venezolanos impulsen lo que calificó de “transición pacífica” en la nación sudamericana.

En los otros mensajes, el senador Rubio cita al libertador Simón Bolívar.

El último mensaje del senador Rubio cita la Declaración de Independencia de EE.UU., diciendo: ​“dondequiera que cualquier forma de gobierno se vuelve destructiva...es el derecho del pueblo alterarla o abolirla".

Venezuela sufre de escasez de alimentos y una profunda crisis económica. La administración Trump ya ha sancionado al gobierno de Maduro, pero los senadores Rubio y Menéndez exhortaron en enero al nombramiento de un enviado especial de las Naciones Unidas a Venezuela para monitorear la situación.

Casa Blanca no descarta opción militar

En la Casa Blanca, la directora de medios en español, Helen Aguirre, dijo a la Voz de América que una intervención militar en Venezuela "ciertamente no se puede descartar y el presidente (Trump) ha sido muy claro que nunca se descarta de manera abierta lo que podría ser una estrategia".

Aguirre agregó: "Estamos muy preocupados por lo que estamos viendo (que está) ocurriendo en Venezuela. La crisis humanitaria está llegando a un nivel dramático y estamos trabajando con países vecinos de Venezuela, países que son democráticos, para ver qué se puede hacer para ayudar (a aliviar) esa pena, la hambruna y la crisis de Venezuela".

La funcionaria del gobierno de Trump dijo que una de las cosas que han visto con esta crisis venezolana, "es que ha sido un punto que une a EE.UU.con un gran número de países que integran la Organización de Estados Americanos, y el papel de la OEA no se puede ni debe de subestimar en este caso".

Señaló Aguirre, que "bajo la presidencia de Donald Trump, estamos viendo que EE.UU. ha retomado su interés de querer ser líder y copartícipe en lo que es la prosperidad y el apoyo a la democracia en este hemisferio", y es en lo que se está trabajando y lo que dio a entender el secretario de Estado Rex Tillerson durante su reciente viaje a Latinoamérica, "que es una decisión que se hace entre países vecinos, porque compartimos una responsabilidad dentro del hermisferio y también queremos buscar mejores caminos para apoyar la democracia y la prosperidad".

"No estoy diciendo que EE.UU. está mirando una opción militar", enfatizó la Aguirre. "No voy a poder contestar sobre el tema ni sí, ni no; lo que si te puedo decir es que estamos buscando los caminos idealmente pacíficos para poder llegar a un acuerdo diplomático y oportuno para el pueblo de Venezuela", dijo la directora de medios en español de la Casa Blanca.