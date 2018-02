Administración Trump ofrece menos seguro médico por primas más bajas

La administración Trump anunció el martes un plan para reducir el costo del seguro de salud: brindar a los consumidores la opción de comprar menos cobertura a cambio de primas reducidas.



Las regulaciones propuestas ampliarían una alternativa a los planes médicos integrales requeridos bajo la ley de salud del ex presidente Barack Obama. Las personas podrían comprar las llamadas políticas de "corto plazo" por hasta 12 meses. Pero la cobertura omitiría las protecciones clave del consumidor y ofrecería menos beneficios, lo que lo haría poco atractivo para las personas mayores o con problemas de salud.



Los planes incluirían una advertencia de que no cumplen con las garantías de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, como la cobertura garantizada, diez amplias clases de beneficios y límites sobre cuánto deben pagar los adultos mayores. Las aseguradoras también podrían cobrar más si el historial médico de un consumidor revela problemas de salud.



No obstante, los funcionarios de la administración dijeron que creen que la opción a corto plazo será bienvenida por las personas que necesitan una póliza de seguro de salud individual, pero que no califican para los subsidios basados en los ingresos de la ACA.



Quienes pertenecen a esta multitud, en su mayoría de clase media, ganan demasiado para recibir subsidios y han absorbido años de alzas de precios. Algunos dicen que ahora enfrentan pagos mensuales de más de $ 1,000 por concepto de seguro de salud. Entonces generalmente tienen que pagar un deducible de varios miles de dólares. La investigación indica que la tasa de usuarios sin seguro entre estos clientes está creciendo.



"Si no se les subsidia, las opciones pueden ser realmente inasequibles para la gente'', dijo a la prensa el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar. La administración estima que las primas mensuales para un plan a corto plazo podrían representar aproximadamente un tercio de lo que cuesta una póliza integral.



Los demócratas lo calificaron rápidamente como un "seguro basura", y el principal grupo de presión de la industria de seguros dijo que le preocupaba que el plan Trump pudiera dividir los saludables de los enfermos en el mercado y hacer que sea más costoso para quienes tienen problemas de salud.



Los demócratas dicen que la solución es aumentar los subsidios del gobierno, para que más personas de clase media sean elegibles para recibir asistencia de los contribuyentes para comprar cobertura integral. La administración de Obama tenía planes limitados a corto plazo para períodos de no más de tres meses, lo que los hacía poco prácticos para muchos consumidores.



"No deberíamos estar en el negocio de proporcionar a las personas un cuidado peor'', dijo Sam Berger, un ex asistente de Obama ahora con el Center for American Progress, un centro de estudios de políticas de tendencia liberal. "Lo que deberíamos enfocarnos es encontrar maneras de reducir el costo de la atención de alta calidad".



Los funcionarios de la administración Trump rechazan la idea de que están tratando de socavar la ACA. En cambio, dicen que están tratando de hacer las cosas más viables para las personas que no están siendo ayudadas por la ley de salud.



La administración estima que solo de 100,000 a 200,000 personas abandonarán la cobertura que ahora tienen bajo la ACA y cambiarán a políticas más baratas a corto plazo. También dicen que esperan que los planes a corto plazo puedan atraer a muchas personas entre los aproximadamente 28 millones que siguen sin estar asegurados.



"Lo que vemos ahora es que hay personas sanas sentadas al margen sin cobertura, y esta es una oportunidad para proporcionarles cobertura", dijo Seema Verma, directora de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, que también administra la ley de salud de la era de Obama.



Un análisis económico del gobierno que acompañó la propuesta pronostica un aumento moderado en las primas entre los clientes que se apegan a sus planes de ACA a través de HealthCare.gov. Debido a que los subsidios están ligados al costo de las primas, los contribuyentes terminarían gastando más.



Los funcionarios de la administración dijeron que no hay una decisión final sobre si los consumidores tendrán derecho legal a renovar la cobertura en virtud de uno de los nuevos planes a corto plazo.



Una importante compañía de seguros de salud, United Healthcare, ya se está posicionando para comercializar planes a corto plazo.



Pero otros en la industria los ven como un producto de nicho para las personas en las transiciones de la vida, como estar entre empleos, mudarse a otro estado o jubilarse antes de que comience Medicare.



"Ciertamente no los recomendaría a alguien que recibe un subsidio significativo o que tiene problemas de salud en curso, pero hay ciertos momentos y ciertos lugares donde tiene sentido", dijo Jeff Smedsrud, un empresario de seguros cuyas empresas venden planes a corto plazo.



Los defensores de los consumidores dicen que los clientes deben leer la letra pequeña cuidadosamente para asegurarse de que el plan cubra sus facturas esperadas.



La propuesta de la administración estará abierta para comentarios públicos durante 60 días. Los planes estarían en el mercado más adelante este año.



Sin embargo, la cobertura a corto plazo no contará como cobertura calificada según la ley de salud de Obama para 2018. Eso significa que los consumidores con dichos planes se considerarían legalmente no asegurados, lo que los pondría en riesgo de multas. Eso no sería un problema el próximo año, cuando la derogación del requisito de la ACA que la mayoría de los estadounidenses tiene cobertura surta efecto.



La propuesta del martes sigue a otro anuncio de la administración que permitiría a grupos ofrecer planes de salud "de asociación", que también están exentos de los requisitos de la ACA para las pequeñas empresas y los propietarios únicos. Al no haber podido rechazar "Obamacare'', Trump lo está eliminando mediante regulaciones y exenciones. El plan no afecta a las personas con cobertura laboral, que sigue siendo el pilar de los trabajadores y sus familias.