Trump critica "estupidez" de leyes de inmigración de EEUU

El presidente Donald Trump dice que la "estupidez'' de las leyes nacionales de inmigración está permitiendo que bandas violentas como MS-13 florezcan en los Estados Unidos.



Trump dice que miles de pandilleros son arrestados y deportados, pero que algunos vuelven, y señala que la situación no mejorará hasta que se cambien las leyes de inmigración.



Trump dijo: "No hay otro país en el mundo que tenga la estupidez de las leyes que nosotros tenemos".



El presidente hizo el comentario el martes al recibir a autoridades de agencias policiales y legisladores en la Casa Blanca para discutir la amenaza de la MS-13, que se ha convertido en un objetivo principal de su gobierno.

Tanto Trump como el Fiscal General, Jeff Sessions, han viajado a Long Island, Nueva York, para hablar en contra de la pandilla.



Trump también destacó el tema en su discurso sobre el Estado de la Unión la semana pasada.

Muerte de Edwin Jackson

Horas antes, Trump tuiteó en reacción a la muerte en un accidente de tránsito en indiana del jugador de fútbol americano del equipo de los Colts de Indianápolis, Edwin Jackson, causada por un inmigrante de Guatemala que había sido deportado dos veces anteriormente.

"Tan vergonzoso que una persona ilegal en nuestro país mató (a) el linebacker de los Colts, Edwin Jackson. Esta es solo una de muchas tragedias prevenibles. Debemos lograr que los demócratas sean duros en la frontera, y con la inmigración ilegal, ¡RÁPIDAMENTE! ''



En un segundo tweet, agregó: "Mis oraciones y mis mejores deseos están con la familia de Edwin Jackson, un joven maravilloso cuya vida fue tomada de manera tan absurda''.



La colisión también mató al conductor de Uber de Jackson, Jeffrey Monroe, quien no fue mencionado por el presidente.



Desde la campaña de 2016, Trump ha señalado regularmente que los delitos relacionados con la inmigración ilegal son evidencia de que EE.UU. necesita construir un muro a lo largo de la frontera con México y ajustar las políticas de inmigración. Como presidente, ha amenazado con retener fondos federales a las ciudades con políticas de ciudad santuario.



El hombre sospechoso de causar la colisión, de 37 años de edad, Manuel Orrego-Savala, fue condenado en 2005 por conducir ebrio en Redwood City, California. También tiene numerosas otras condenas por delitos menores y arrestos en California e Indiana, dijo la portavoz de ICE, la policía de inmigración y aduanas, Nicole Alberico.



En el caso de 2005, se declaró sin oposición a dos delitos distintos por conducir en estado de ebriedad y recibió una breve sentencia de cárcel, dijo el martes el fiscal de distrito del condado de San Mateo, Steve Wagstaffe.



Orrego-Savala permaneció encarcelado en Indianápolis, pero no había sido formalmente acusado en el accidente. Los fiscales dijeron que estaban trabajando con la policía en la investigación.



El sospechoso compareció el martes ante un juez que le informó sobre sus derechos. La estación de televisión de Indianápolis WRTV informó que Orrego-Savala le dijo al juez a través de un intérprete: "No conducía el automóvil. No sé por qué estoy aquí '. Otra audiencia judicial estaba programada para el miércoles.

Kelly: "Demasiado perezosos"

Por otro lado, el jefe de personal de la Casa Blanca, John Kelly, dijo que algunos inmigrantes pueden haber tenido "demasiado miedo'' o han sido "demasiado perezosos'' para inscribirse en el programa de la era Obama que ofrecía protección contra la deportación.



Kelly defendió la propuesta del presidente Donald Trump para romper el estancamiento en inmigración.



El plan de Trump proporcionaría un camino hacia la ciudadanía para hasta 1.8 millones de personas, más de lo que los demócratas habían buscado. Kelly dice que la extensión del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia fue "más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado".



El jefe de personal de la Casa Blanca habló el martes cuando los legisladores se han estancado en un esfuerzo por alcanzar un acuerdo bipartidista sobre la protección de los destinatarios del programa que protege de la deportación, conocidos como "Dreamers'' (Soñadores).

La vocera presidencial Sarah Sanders explicó posteriormente que la administración Trump "desea arreglar un problema creado por el gobierno anterior".

"Tenemos un un sistema que tiene muchos vacíos legales y un problema de seguridad nacional muy grande, y queremos enfrentarlo todo", señaló Sanders.

La portavoz de la Casa Blanca dijo que la administración Trump quiere resolver el problema de DACA y de seguridad fronteriza, quiere poner fin a la migración en cadena (migración familiar), y al sistema de lotería de visas.

"Lo que no queremos es seguir dejando de lado los problemas. Estamos enfocados en realmente buscar una solución y francamente si alguien es 'vago' son probablemente los demócratas que no están asistiendo a trabajar y no están acudiendo a hacer un trato sobre esto", agregó.

Sanders también afirmó que el presidente Trump "ha sido un campeón al ofrecer a 1,8 millones de beneficiarios de DACA y a las personas elegibles y un camino a la ciudadanía y ha propuesto un plan y una solución que de hecho responde a las preocupaciones republicanas y demócratas".