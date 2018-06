Trump elogia a Foxconn y advierte a Harley en Wisconsin

El presidente Donald Trump elogió el "gran éxito económico" de los primeros 18 meses de su administración, y pidió que más compañías sean como el fabricante de componentes electrónicos de Taiwán, Foxconn, e inviertan en Estados Unidos.

En un evento de colocación de la primera piedra en la más reciente y más grande inversión de la compañía extranjera en el estado de Wisconsin, Trump describió la futura planta manufacturera de $ 10 mil millones "como la octava maravilla del mundo".

Eso puede ser una exageración generosa, pero la planta es uno de los mayores proyectos de inversión extranjera directa en los Estados Unidos.

"Exigimos de países extranjeros, amigos y enemigos, un comercio justo y recíproco", dijo Trump, mientras defendía sus polémicas políticas comerciales y alababa nuevas inversiones directas en Estados Unidos por parte de fabricantes de otros países.

Trump elogió la decisión de Foxconn de aumentar su inversión en Wisconsin, mientras criticaba un plan de una emblemática compañía estadounidense en el mismo estado para trasladar parte de su producción al extranjero en respuesta a aranceles de represalia planeados por compañías europeas luego que el presidente les impuso impuestos punitivos de importación.

"Harley-Davidson, por favor construye esas hermosas motocicletas en Estados Unidos", dijo Trump. "No juegues con nosotros...Sus clientes no estarán contentos si no lo hacen", continuó.

Trump defendió los aranceles que ha impuesto sobre el acero y el aluminio extranjeros, y proclamó que, como resultado, "los negocios están por las nubes" en Estados Unidos.

El principal objetivo de los comentarios de Trump el jueves fue la decisión de Foxconn de construir pantallas planas de cristal líquido en el condado de Racine, Wisconsin.

El fabricante de componentes y ensamblador de iPhones de Apple recibió lo que se describe como el mayor incentivo financiero para una compañía extranjera por parte de un estado de EE.UU.

Wisconsin le está dando a Foxconn $ 3 mil millones en créditos impositivos y otros incentivos. A cambio, el estado espera que la instalación cree miles de puestos de trabajo.

Trump habló frente a una pantalla de video gigante que decía "Estados Unidos abierto para los negocios" después de recorrer una planta de Foxconn en el Parque de Ciencia y Tecnología de Wisconsin Valley.

El fundador y presidente de Foxconn, Terry Gou, dijo a la audiencia que durante cada una de sus varias reuniones previas con el presidente, Trump siempre enfatizó "empleos, empleos, empleos".

Gou agregó: "Realmente le importa mejorar las vidas de los estadounidenses".

La nueva planta, cuya construcción tomará dos años y empleará 10,000 trabajadores de la construcción, incluirá un complejo de 1,8 millones de metros cuadrados ubicado en 1,200 hectáreas. Foxconn ha prometido que la instalación de LCDs eventualmente empleará hasta 13,000 personas.

No todo el mundo en el estado está encantado con lo que se anuncia como un proyecto de transformación para la economía de Wisconsin, más conocido por los productos lácteos que la alta tecnología.

La oficina legislativa del estado predice que pasará un cuarto de siglo antes de que Wisconsin reciba suficientes ingresos fiscales para igualar su inversión inicial. Y otros están preocupados por su impacto ambiental.

"Construir el complejo de la fábrica de Foxconn en tierras agrícolas de primera calidad en la zona rural de Wisconsin constituye un ejemplo de libro de texto de desarrollo insostenible", dijo David Petering, distinguido profesor de química y bioquímica de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee.

Petering le dijo a VOA News que la instalación será una "fuente importante de una variedad de contaminantes del aire dañinos que pondrán en riesgo a los residentes cercanos y contribuirá al cambio climático. Además, tendrá que romper la ley del Compacto de los Grandes Lagos para obtener millones de galones de agua del lago Michigan ".