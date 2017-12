Trump vuelve a quejarse de Amazon, pide que pague por envíos

PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — El presidente Donald Trump el viernes volvió a atacar uno de sus blancos preferidos, afirmando que Amazon.com debería pagar mucho más por los paquetes que envía alrededor del mundo.

El mandatario suele arremeter contra Amazon, cuyo dueño ha adquirido el Washington Post, un diario que ha sido crítico del presidente. Trump incluso ha acusado a la empresa de no pagar “impuestos de internet” aunque la Casa Blanca nunca ha explicado exactamente qué quiere decir Trump con eso.

En un tuit el viernes Trump criticó al servicio postal por “perder muchos miles de millones de dólares anuales” y preguntó por qué “cobra tan poco a Amazon y otros para enviar sus paquetes”.

Trump tuiteó que el correo “¡debería cobrar MUCHO MÁS!”

Amazon ciertamente depende de sus envíos y si aumentan las tarifas que le cobran el servicio postal o empresas como UPS y FedEx, posiblemente se vería perjudicada financieramente.

En los segundos después del tuit las acciones de Amazon, que iban en alza antes del inicio de la jornada, empezaron a bajar. Para la tarde del viernes las acciones iban con pérdida de 1%.

Amazon fue fundado por Jeff Bezos, que es propietario también del Washington Post, uno de los medios de prensa que el presidente tilda de “noticias falsas” por publicar artículos desfavorables sobre el presidente.

Amazon, con sede en Seattle, no respondió de inmediato a los tuits de Trump. Una portavoz del Servicio Postal dijo que “estamos examinando la situación”.

Entre julio y septiembre, Amazon pagó 5.400 millones de dólares en envíos, un 39% más que el mismo período del año anterior. Eso equivale a casi 11% de sus ganancias totales en ese período que fueron de 43.700 millones de dólares.

En el 2014, Amazon llegó a un acuerdo con el Servicio Postal para ofrecer envíos los domingos.

En el pasado Trump ha despotricado contra otras corporaciones que no tienen nada que ver con la prensa. Por ejemplo hace un año tuiteó que “Boeing está fabricando un nuevo Air Force One para futuros presidentes pero a un costo excesivo, más de 4.000 millones de dólares, ¡hay que cancelar esa orden!” Ese día las acciones de Boeing Co. bajaron casi 1% pero se recuperaron poco después.

Unos días después se quejó, también en Twitter, porque Lockheed-Martin estaba construyendo un avión militar F-35 a costos “fuera de control”. También en ese caso, las acciones bajaron un poco pero se recuperaron.

Amazon ha tomado medidas para ser autosuficiente en el envío de paquetes y hace poco anunció que compró una pista aérea en Kentucky.

El correo ha perdido dinero durante 11 años seguidos, debido principalmente a los costos de pensiones y cuidado de salud. Si bien las compras online han provocado un crecimiento de su negocio de envío de paquetes, esto no ha alcanzado para compensar la caída del envío de correspondencia.

Recientemente los reguladores federales autorizaron aumentos en los precios de los sellos por encima de la tasa de inflación, lo que con el tiempo significaría un aumento de las tasas de envío para empresas.