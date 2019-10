“Tony Hernández es un asesino, un narcotraficante", concluye fiscalía en NY

La novena jornada del juicio contra Juan Antonio ‘Tony’ Hernández avanzó este miércoles con el cierre de argumentos por parte de la fiscalía del Distrito Sur de Manhattan, Nueva York, en el que la entidad usó 2 horas y media recopilando las pruebas mostradas en el caso.

El proceso contra Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, recogió los testimonios de 11 testigos (algunos en calidad de testigo-cooperante) que llegaron hasta el estrado incluso para señalar al mandatario hondureño.

Políticos, policías y distribuidores de droga declararon en algo más de dos semanas, 5 de ellos fueron testigos cooperantes.

Como destacó la fiscalía, ninguno de los declarantes fue extraditado desde Honduras, algo que contradice las respuestas emitidas por el presidente Juan Orlando Hernández.

Los argumentos del gobernante centroamericano de que las acusaciones en su contra son una venganza de los narcotraficantes por las mencionadas extradiciones a Estados Unidos, fueron limpiamente rebatidas por el fiscal Emil Bove.

Las evidencias presentadas

Entre las alegaciones fiscales, cinco tipos de evidencias físicas fueron presentadas en medio del proceso y son:

Dos grabaciones en video (una corresponde a la captada con el reloj espía, la cual fue aportada por uno de los líderes de los Cachiros, la segunda corresponde a la grabación hecha tras la captura del acusado el 23 de noviembre de 2018 en el aeropuerto internacional de Miami). Un kilogramo de cocaína marcada con las iniciales del acusado, TH (Tony Hernández). La incautación que se realizó en Honduras en febrero de 2018, en la que se ocuparon agendas de contabilidad, armas y dólares en efectivo, encontrados en una caleta dentro de un automóvil. Fotografías de armas y del acusado, encontradas en el celular que le fue incautado al momento de su captura, así como dinero en efectivo.

Delitos de soborno y conspiración

De la misma forma la fiscalía se refirió a los sobornos recibidos por Tony Hernández, que oscilaban entre los 5 mil y los 50 mil dólares por cargamento, unido a lo cual, la corte corrobora el delito de narcotráfico.

Por su parte, el de delito de conspiración lo soporta haciendo memoria de los 23 co-conspiradores nombrados durante el juicio, de los cuales 5 testificaron aquí.

Bove argumentó que para el año 2010 Hernández “y sus asociados controlaban el gobierno” y que éste “usó a la policía nacional para asesinar”.

Sobre las declaraciones que cercanos al gobierno de Honduras y allegados a Tony han emitido respecto a los cooperantes, la fiscalía declaró: “no estamos aquí para mirar su moralidad... fue el acusado el que los eligió como socios, no nosotros”.

"Un asesino" sin más

El abogado defensor, Michael Tein, insistió como lo ha hecho desde el primer día en que su defendido es inocente, pero el ministerio público fue cortante: “Nada de lo que la defensa discuta ahora puede cuestionar la devastadora evidencia".

“Tony Hernández no está en juicio por ser hermano del presidente de Honduras, está aquí porque envió suficiente cocaína para destruir a mil millones de familias”, y agregó que en un solo kilo de esta droga hay aproximadamente ocho mil dosis individuales.

Tein intentó tamizar el hecho de que Hernández portara armas, asegurando que tenía licencia para ello y espetó: "que algo no sea legal aquí [en EE.UU.] no quiere decir que no lo sea en Honduras", declaración refutada por el gobierno con que portar armas legalmente no hace legal el fin para el que esa arma sea utilizada.

“Tony Hernández es un asesino, un narcotraficante, un mentiroso”, concluyó la parte fiscal.

(Colaboración: Luis Felipe Rojas)