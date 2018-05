Reportes: Identifican a sospechoso de tiroteo en escuela de Texas

Un agente del orden público identificó a una persona bajo custodia en la escuela del área de Houston como el joven Dimitrios Pagourtzis, de 17 años.

El funcionario no estaba autorizado a discutir el tiroteo con su nombre y habló bajo condición de anonimato con The Associated Press.

Las autoridades dicen que de ocho a 10 personas, en su mayoría estudiantes, murieron en el ataque más mortífero de la nación desde la masacre en Florida que dio lugar a una campaña de control de armas por parte de los adolescentes.

Una mujer que contestó el teléfono a un número asociado con la familia Pagourtzis se negó a hablar con la AP.

Ella dijo: "Danos tiempo en este momento, gracias''.

Pagourtzis juega en el equipo de fútbol universitario junior de Santa Fe High School, y es miembro de un escuadrón de baile con una iglesia ortodoxa griega local.

Heridos en estado crítico

Entretanto, el director médico de la sala de emergencias de un hospital de Texas dice que el centro ha tratado a ocho pacientes lesionados en un tiroteo en una escuela del área de Houston.

El Dr. Safi Madain del Centro Médico Regional Clear Lake dice que seis de los ocho pacientes han sido tratados y dados de alta.

Madain dice que un paciente permanece en estado crítico y el otro está en buenas condiciones.Señala que todos parecían estudiantes de secundaria con heridas de bala.

Otras víctimas han sido tratadas en la sucursal médica de la Universidad de Texas en Galveston. El Dr. David Marshall, jefe de enfermería, dijo allí que un hombre adulto se encuentra en estado crítico en el hospital. El médico explicó que el hombre recibió un disparo en la parte superior del brazo y que será operado.