Tiroteo en escuela: 1 herido en estado crítico, estudiante arrestada

Dos estudiantes fueron baleados el jueves por la mañana en el aula de una escuela secundaria de Los Angeles y la policía arrestó a una estudiante sospechosa, dijeron las autoridades.



Un joven de 15 años que recibió un disparo fue trasladado a un centro de trauma en estado crítico, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Una adolescente de 15 años con una herida de bala fue llevada a un hospital en condición regular, según un comunicado del departamento.



Una mujer de 30 años que no recibió un disparo sufrió heridas menores no especificadas, según el comunicado.



El tiroteo ocurrió poco antes de las 9 a.m. en la escuela secundaria Salvador B. Castro, al oeste del centro de la ciudad, dijo la policía.



Imágenes en la televisión mostraron a una niña con el cabello oscuro y una sudadera que salió de la escuela esposada poco tiempo después.



"Con la sospechosa bajo custodia, la situación está bajo control", dijo el sargento. Edward Bernal del Departamento de Policía del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles.



Un arma fue recuperada, Bernal le dijo a KTLA-TV.



Los coches de la policía bloquearon una intersección cerca de la escuela, y los padres se reunieron en la esquina de la calle, hablando por sus teléfonos y esperando noticias sobre sus hijos. Dos ambulancias se alejaron del área.



Gloria Echeverría estaba esperando afuera de una línea de la cinta de la policía para saber sobre su hijo de 13 años.



"Solo espero que no tenga nada que ver con él'', dijo. "Tengo miedo por todos los niños _ se supone que la escuela es un lugar seguro para ellos, y aparentemente no lo es''.