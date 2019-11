Primer testimonio de acusación de Trump no cambió opiniones en Washington

Los críticos están convencidos de que el presidente abusó de su cargo al presionar a Ucrania para que realizara investigaciones políticas sobre los demócratas en Estados Unidos y sus aliados más firmes.

Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes, la cual es controlada por los demócratas, dijo que las acciones de Trump correspondieron a un soborno, al retener temporalmente $391 millones en ayuda militar a Ucrania mientras se presionaba por una investigación de uno de sus principales rivales demócratas para las elecciones de 2020, el exvicepresidente Joe Biden.

"Soborno es otorgar o retener asistencia militar a cambio de una declaración pública de una investigación falsa sobre las elecciones. Eso es soborno", dijo Pelosi en una conferencia de prensa. "Lo que el presidente ha admitido y dice que es perfecto, yo digo que está perfectamente inadecuado. Es un soborno", recalcó.

Trump calificó el testimonio, del día miércoles, de dos diplomáticos de carrera estadounidenses que detallan sus esfuerzos para lograr que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, inicie la investigación de Biden como "una broma".

El líder estadounidense se deleitó en retuitear los comentarios de los partidarios, incluida la evaluación del congresista Mark Meadows de que la audiencia fue "un revés importante para la fantasía de juicio político infundado".

Pero el congresista demócrata Jerrold Nadler, presidente del Comité Judicial de la Cámara que pronto podría presionar por la destitución de Trump, calificó el testimonio del día como "bastante condenatorio". Sin embargo, Nadler indicó que se mantendría abierto "por el momento" sobre si los artículos de juicio político deben ser escritos.

La asesora de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, comentó a CNN que: "El presidente estuvo muy tranquilo. Te diré por qué. Ayer no hubo nada nuevo".

Conway desestimó la importancia de las principales noticias del día, el primero de varios de la investigación de juicio político, y del proceso que es el cuarto contra un presidente de Estados Unidos en los 243 años de historia del país.

William Taylor, el embajador interino de Estados Unidos en Ucrania, testificó que un asistente suyo, identificado como David Holmes, escuchó una conversación telefónica en un restaurante de Kiev el 26 de julio, el día después de la llamada telefónica entre Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy que detonó la pesquisa de juicio político contra Trump en la Cámara de Representantes.

En la llamada, Taylor dijo que Trump le solicitó a Gordon Sondland, donante político de Trump y ahora embajador de Estados Unidos en la Unión Europea, sobre si Ucrania estaba abriendo "las investigaciones" que quería sobre Biden, el trabajo de su hijo Hunter Biden para una compañía ucraniana de gas natural y una teoría desacreditada de que Ucrania se entrometió en la elección de 2016 que ganó Trump, no Rusia, como concluyó la comunidad de inteligencia de EE.UU.

Un segundo integrante del cuerpo diplomático se hallaba en la mesa y escuchó la misma conversación, se trata de Suriya Jayanti, un funcionario de lservicio exterior con sede en Kiev.

La plática escuchada se produjo un día después de que Trump, desde la Casa Blanca, le pidiera a Zelenskiy en una llamada de media hora "un favor", las investigaciones de los Bidens, en un momento que bloqueaba la liberación de $391 millones en ayuda militar a Ucrania que se encontraba luchando contra los separatistas pro rusos en la parte oriental del país.

Taylor expresó que Holmes le señaló que Sondland dijo que creía que Trump estaba más preocupado por las investigaciones de los Bidens, que el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, estaba persiguiendo, que por cualquier otra cosa en Ucrania.

Reacciones

La congresista demócrata Jackie Speier, miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara que realiza la investigación de juicio político, calificó la conversación telefónica previamente no divulgada como "muy explosiva".

Pero la asesora de Trump, Conway, desestimó las declaraciones como evidencia: "...En un tribunal de justicia real no nos referiríamos a algo así como evidencia, oh, alguien en mi personal recordó haber escuchado una conversación entre otra persona y el presidente donde creen que escucharon que el presidente usó la palabra investigaciones. Esto no es lo que permite el debido proceso y el estado de derecho de nuestra gran democracia ". Puntualizó.

Trump dijo que no sabía "nada" sobre la llamada de Kiev desde Sondland .

Los investigadores de juicio político entrevistarán a Holmes, el ayudante de Taylor, el viernes, mientras que Sondland testificará públicamente antes de la investigación de juicio político el próximo miércoles.

Sondland ya ha testificado durante horas a puerta cerrada, diciendo a los investigadores que le dijo a un asistente de Zelenskiy que Ucrania no obtendría la ayuda militar a menos que el líder ucraniano prometiera públicamente que iniciaría las investigaciones de Biden.

En un momento, Trump calificó a Sondland de "gran estadounidense", pero después de revisar su testimonio para decir que había condiciones en la ayuda de Ucrania, Trump sostuvo: "Apenas conozco al caballero".

Trump ha negado un quid pro quo con Zelenskiy (liberación de la ayuda militar a cambio de las investigaciones de Biden) y describió su llamada del 25 de julio con Zelenskiy como "perfecta". Después de un retraso de 55 días, Trump liberó la asistencia militar el 11 de septiembre sin que Ucrania emprendiera las investigaciones de Biden.

Los partidarios republicanos de Trump dicen que el hecho de que haya liberado la ayuda sin que Ucrania investigue a los Bidens es una evidencia fundamental de que no hubo quid pro quo. También señalaron el testimonio de Taylor y George Kent, el principal supervisor del Departamento de Estado de Ucrania, de que no han tenido interacciones personales con Trump durante los meses que ha transcurrido el drama de Ucrania.

Trump llamó a los diplomáticos "NEVER TRUMPERS" (Nunca con Trump), pero ambos negaron la caracterización y citaron su largo servicio en el cuerpo diplomático bajo presidentes republicanos y demócratas.

El Comité de Inteligencia de la Cámara ahora está dirigiendo su atención al testimonio del viernes de Marie Yovanovitch , una ex embajadora de EE.UU. En Kyiv que fue expulsada de su cargo a principios de este año por la administración Trump meses antes de que finalizara su período de servicio.

Su despido, según los diplomáticos de carrera que observaron impotentes mientras se desarrollaba, se produjo después de que Rudy Giuliani, el abogado personal de Trump que había asignado para supervisar los asuntos de Ucrania fuera de los canales normales del Departamento de Estado, presionó para su remoción, viéndola como un impedimento para que Ucrania emprendiera Las investigaciones de Biden.

Trump llamó a Yovanovitch "malas noticias" en su llamada de julio con Zelenskiy.

La próxima semana, el panel de juicio político llamará a ocho testigos más, incluidos dos el martes que escucharon mientras Trump hablaba con Zelenskiy.

Entre los testigos están: el teniente coronel Alexander Vindman, quien se desempeña como director de asuntos europeos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y Jennifer Williams, asistente de asuntos exteriores del vicepresidente Mike Pence.

Los analistas políticos en Washington dicen que el drama de destitución de Trump podría durar varios meses. Si Trump es acusado por una mayoría simple en la Cámara, tal vez para fin de año, se celebrará un juicio en enero en el Senado de mayoría republicana, donde se necesitarán dos tercios de los votos para su condena y destitución de su cargo.

El marco de tiempo podría chocar contra las pimeras contiendas de nominación presidencial del partido demócrata que comienzan en febrero, cuando los votantes comenzarán a votar a quién quieren como oponente para Trump cuando busque un segundo mandato de cuatro años en las elecciones nacionales de noviembre de 2020.

Seis senadores demócratas se encuentran entre los candidatos a la nominación presidencial del partido, pero podrían verse obligados a quedarse en Washington para formar parte del jurado en el Senado de 100 miembros, en lugar de la campaña a tiempo completo para la presidencia.

La remoción de Trump sigue siendo poco probable, con al menos 20 republicanos necesarios para volverse contra él y votar su condena. Hasta la fecha, mientras que un pequeño número de republicanos ha criticado a Trump por sus acciones en Ucrania, ningún senador republicano ha pedido su destitución, una acción drástica que nunca ha ocurrido en la historia de Estados Unidos.