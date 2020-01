Pompeo critica a periodista que le preguntó sobre Ucrania, NPR la defiende

El secretario de Estado Mike Pompeo arremetió con ira el sábado contra una periodista de NPR que lo acusó de gritarle improperios después de que ella le preguntó en una entrevista sobre Ucrania.

En un ataque directo y personal, el jefe diplomático de Estados Unidos dijo que la periodista le había "mentido" y calificó su conducta de "vergonzosa".

En un mensaje en Twitter, NPR dijo que respaldaba los informes de Mary Louise Kelly.

"Mary Louise Kelly siempre se ha comportado con la máxima integridad, y respaldamos este informe", publicó NPR.

Kelly publicó la entrevista en su totalidad y alegó: “Aquí está nuestra entrevista completa con el Secretario de Estado Mike Pompeo. Vale la pena escucharla”.

Por su parte, el Departamento de Estado publicó también la entrevista íntegramente.

Puntos encontrados

Pompeo calificó el suceso como "otro ejemplo de lo desquiciados que se han vuelto los medios en su intento de lastimar" al presidente Donald Trump y su administración.

"No es de extrañar que el pueblo estadounidense desconfíe de muchos medios de comunicación cuando demuestran su agenda y su falta de integridad de manera tan consistente", enfatizó el responsable de la política exterior de EE.UU.

En la entrevista del viernes, Pompeo respondió irritadamente cuando Kelly le preguntó sobre Ucrania y específicamente si defendió o debería haber defendido a Marie Yovanovitch, la embajadora de EE.UU. en Kiev, cuyo derrocamiento figuraba en la acusación de Trump, dijo AP.

"He defendido a todos los funcionarios del Departamento de Estado", advirtió. "Hemos construido un gran equipo. El equipo que trabaja aquí está haciendo un trabajo increíble en todo el mundo... He defendido a cada persona en este equipo. He hecho lo correcto para cada persona en este equipo", explicó Pompeo.

Irán en la mesa

En un momento la entrevista giró hacia Irán, y Kelly preguntó: "Pero una vez más, usted dice que está decidido a prevenirlos, ¿cómo los detiene? Estuve en Teherán hace dos semanas. Me senté con su homólogo allí, Javad Zarif, y él me dijo: '"Todos los límites de nuestro programa de centrifugadoras ahora están suspendidos"'.

Pompeo respondió que se trataba de una fanfarronería del canciller iraní: “Mire, la verdad del asunto es que este es un régimen que nunca ...” y Kelly insistió: “¿Tiene evidencia de eso?”

El secretario Pompeo respondió: “Este es un régimen que nunca ha estado en la posición en que se encuentra hoy, donde tiene que enfrentar tantos elementos que desafían la tesis central de la teocracia y la naturaleza revolucionaria de este régimen”.

Después de que los documentos publicados este mes por un asociado del abogado personal de Trump sugirieran que la embajadora Marie Ivanovich estaba siendo vigilada y posiblemente amenazada en Ucrania, Pompeo tardó tres días en abordar el asunto y lo hizo solo después de recibir duras críticas de los legisladores y diplomáticos actuales y anteriores.

Presión gobierno-prensa

Tras la entrevista de NPR, Kelly dijo que la llevaron a la sala de estar privada de Pompeo, donde este le gritó "durante la misma cantidad de tiempo que duró la entrevista usando la "palabra F..." repetidamente. Ella dijo que él no estaba contento de haber sido interrogado sobre Ucrania.

Kelly dijo que Pompeo le preguntó si creía que a los estadounidenses les importaba Ucrania y si podía encontrar el país en un mapa.

"Dije que sí, y llamó a sus ayudantes para que nos trajeran un mapa del mundo sin escribir", dijo. "Señalé a Ucrania. Guardó el mapa. Y él dijo: "la gente escuchará sobre esto"., citó AP.

Pompeo finalizó la declaración del sábado diciendo: " Vale la pena señalar que Bangladesh NO es Ucrania".