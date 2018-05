San Francisco decidirá si prohibe tabaco con sabor

Una importante compañía tabacalera está inyectando millones de dólares en una campaña para convencer a los votantes de San Francisco de que rechacen la prohibición de vender productos de tabaco aromatizados, incluidos cigarrillos mentolados, ciertos tabacos para masticar y líquidos con sabores como algodón de azúcar, mango y pepino fresco.



R.J. Reynolds Tobacco Co. ha contribuido con casi $ 12 millones a la campaña "No a la Proposición E'', llenando las ondas de radio y televisión con anuncios que instan a los votantes a rechazar una ley aprobada el año pasado por los supervisores que ahora está en la boleta del 5 de junio.



En comparación, los partidarios de la prohibición han recaudado $ 2,8 millones, incluidos más de $ 2 millones del multimillonario ex alcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg.



Los partidarios dicen que una prohibición ayudaría a evitar que otra generación se enganche a la nicotina, pero los críticos señalan que California ya elevó la edad para fumar a 21 y dice que una prohibición solo haría bajar las ventas.

El año pasado, los supervisores de San Francisco aprobaron unánimemente la prohibición de las ventas de tabaco con sabor, diciendo que la nicotina enmascarada en sabores como el mango, el caramelo y la menta sirven como productos iniciales que atraen a los niños a convertirse en fumadores. Según la ordenanza, aún se permitirán los jugos de humo que saben a tabaco.

La ordenanza se estableció para entrar en vigor en abril, pero se suspendió después de R.J. Reynolds recolectó suficientes firmas para ponerlo en la boleta.



Otras ciudades han aprobado leyes que reducen el acceso al tabaco con sabor y a los líquidos para vapores aromatizados, pero San Francisco fue el primero en Estados Unidos en aprobar una prohibición absoluta de las ventas. También fue uno de los primeros en prohibir fumar en interiores en lugares de trabajo, bares y restaurantes.

El gasto de la industria tabacalera muestra su temor a que una prohibición de nicotina con sabor en San Francisco se convierta en una tendencia nacional, dijo Matthew Myers de la Campaña para Niños Libres de Tabaco, que apoya la prohibición.



El fabricante de Newport, la marca de mentol más vendida en el país, también vende cigarrillos electrónicos. Los expertos en salud dicen que la menta en los cigarrillos ayuda a cubrir la garganta y alivia la dureza del humo del tabaco, facilitando la adicción.



R.J. Reynolds no respondió a las solicitudes de comentarios de The Associated Press, y la campaña "No a la Proposición E'' tampoco quiso hacer comentarios. Sus anuncios, que se publican en inglés, español, mandarín y cantonés, dicen que la prohibición de San Francisco al tabaco con sabor es similar a una prohibición general y conduciría a un mercado negro para los productos de vapeo.

Los propietarios de pequeñas empresas también se oponen a la prohibición, que según ellos perjudicará a las empresas porque las personas aún pueden comprar productos con sabor a "e-liquid" y tabaco en ciudades vecinas o en línea. A las empresas que violen la ley les podrían suspender sus permisos de venta de tabaco.



Miriam Zouzounis, miembro de la junta de la Asociación de Tenderos Árabe-Estadounidenses, que representa a 400 propietarios de pequeñas empresas en el área de la bahía de San Francisco, dijo que la prohibición eliminaría un producto ancla que atrae a clientes, muchos de los cuales son propiedad de inmigrantes.



"Si no tenemos el tabaco de mascar verde invierno de nuestro cliente, él no vendrá y comprará la comida o bebida u otros productos que mantienen nuestras puertas abiertas", dijo Zouzounis.

La Dra. Pamela Ling, profesora de medicina en la Universidad de California, San Francisco, que estudia cómo se comercializa el tabaco entre los jóvenes, dijo que aunque el tabaquismo ha disminuido entre los adolescentes, el uso del e-cigarrillo está aumentando, en parte debido a los productos de nicotina aromatizados y novedosos dispositivos de vapeo, incluido uno creado por JUUL, con sede en San Francisco, que parece una memoria USB.



"Muchos niños no necesariamente fuman un cigarrillo, pero si les das un poco de JUUL o un vape y les dices que sabe a galletas y crema o creme brulee, lo intentarán por curiosidad '. 'Dijo Ling.



JUUL no respondió a una solicitud de comentario de la AP.

Ling dijo que hay miles de sabores líquidos con nicotina que son atractivos para niños y adolescentes que a menudo no saben que están inhalando el estimulante, que se considera perjudicial para el cerebro adolescente en desarrollo.



"Puedes comprar el producto de tabaco con sabor en cualquier tienda de la esquina, y es muy fácil y accesible'', dijo Ling. "Al menos prohibir los productos que son más atractivos para los niños les daría a los padres una oportunidad de luchar''.



Zouzounis, cuya familia ha sido propietaria de una pequeña tienda en el vecindario South of Market de San Francisco durante tres generaciones, dijo que las tiendas vaping y las salas de hookah tendrán que cerrar sus puertas si se mantiene la prohibición.



Los políticos de San Francisco "están hablando de tener sitios de inyección seguros para usuarios de drogas, legalizaron la marihuana, pero quieren sacar del mercado un producto ya muy regulado '', dijo, señalando el límite de edad para los compradores de tabaco, más la licencia y tarifas.