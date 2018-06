Trump 'considera' reunión con Putin mientras Bolton planea viaje a Moscú

La Casa Blanca prepara una cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, informaron funcionarios.

Informes de prensa citan fuentes anónimas que dicen que se espera que la reunión tenga lugar el próximo mes durante la visita de Trump a Europa.

Los dos líderes podrían reunirse antes de la cumbre de la OTAN del 11 y 12 de julio en Bruselas, o después de la visita del presidente Trump a Gran Bretaña dos días después.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional Garrett Marquis tuiteó el jueves que "del 25 al 27 de junio, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, se reunirá con aliados estadounidenses en Londres y Roma para discutir asuntos de seguridad nacional y viajará a Moscú para discutir una posible reunión entre los presidentes Trump y Putin¨.

El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, también confirmó en una llamada con reporteros que Bolton visitará Rusia la próxima semana para discutir los preparativos.

No se ha revelado una ubicación, pero varias organizaciones de medios extranjeras informaron anteriormente que Putin y Trump podrían reunirse en una de las capitales europeas después de la cumbre de la OTAN.

Algunos informes de los medios dicen que Viena es un lugar posible.Trump ha expresado interés en restaurar la posición de Putin en el escenario global.

Trump propuso a principios de este mes en la cumbre del G-7 en Quebec que Rusia sea readmitida en los países del Grupo de los Ocho. La membresía de Rusia fue suspendida después de su anexión de Crimea en 2014.

"Estamos viendo la posibilidad", dijo el presidente Trump el jueves, durante una reunión con gobernadores en la Casa Blanca.

El Washington Post informó que un grupo de senadores republicanos, viajarán a Rusia a fines de junio respondiendo a una invitación del embajador de EE.UU. en Moscú, Jon Huntsman.

En el grupo de senadores estarían Richard Shelby de Alabama, John Neely Kennedy de Luisiana y John Hoeven, de Dakota del Norte, reportó el New York Daily News, aunque los legisladores no han anunciado el supuesto viaje.

La delegación senatorial llegará a San Petersburgo el 30 de junio y viajará a Moscú para reuniones el 3 y 4 de julio con legisladores rusos, informó la agencia de noticias estatal de Rusia, Interfax, la cual señala que el Kremlin ha indicado que no hay planes de una reunión entre Putin y Trump antes de la cumbre de la OTAN.