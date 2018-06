EE.UU. retira otros dos empleados de Cuba por posibles incidentes de salud

Estados Unidos retiró a otros dos trabajadores de Cuba y los ha sometido a análisis por una posible lesión cerebral, informaron tres funcionarios a The Associated Press el viernes, en medio de preocupaciones de que pudieran estar afectados por los misteriosos incidentes de salud que han causado lesiones a diplomáticos estadounidenses en Cuba y China.

Los dos individuos son considerados "potencialmente nuevos casos", pero aún no han sido "confirmados médicamente", dijo un funcionario del Departamento de Estado. Otros dos funcionarios dijeron que los individuos están siendo evaluados por médicos de la Universidad de Pennsylvania, que han analizado, tratado y estudiado a los estadounidenses afectados en Cuba el año pasado, así como nuevos casos potenciales en un Consulado de EE.UU. en China.

Los funcionarios no estaban autorizados a comentar públicamente sobre el tema y hablaron bajo condición de anonimato.

Hasta el momento hay 24 pacientes confirmados afectados por los extraños incidentes, que fueron dados a conocer el año pasado y que el gobierno de EE.UU. ha calificado como "ataques específicos". Estados Unidos dice que no sabe quién o quienes están detrás de los ataques, pero ha alegado que Cuba es responsable de la protección de todos los diplomáticos en su territorio.

Hasta el viernes, los incidentes sospechosos más recientes revelados por EE.UU. fueron en agosto de 2017, lo que llevó a muchos a pensar que se habían detenido.

Los nuevos individuos retirados de Cuba fueron evaluados por médicos en las últimas semanas, dijeron dos funcionarios.

Los pacientes confirmados de Cuba tienen una variedad de síntomas y diagnosis que incluyen lesión cerebral traumática leve, también conocida como contusiones. Los sonidos y vibraciones sin explicación que acompañaron los síntomas llevaron inicialmente a los investigadores a sospechar de un arma sónica, aunque un reporte interno del FBI en enero indicó que no hay evidencia conocida de que ondas sónicas puedan haber afectado la salud de los estadounidenses, informó The Associated Press.

Los potenciales nuevos casos ocurren cuando EE.UU. ha venido emitiendo alertas de salud a los estadounidenses en China, después de que un trabajador del Consulado de EE.UU. en Guangzhou reportó síntomas y sonidos extraños y fue traido de regreso al país. Posteriormente, médicos confirmaron que el trabajador "sufrió un incidente médico consistente con lo que otros funcionarios del gobierno estadounidense experimentaron en La Habana, Cuba", dijo el Departamento de Estado.

El Departamento ha enviado un equipo médico a Guangzhou para ofrecer exámenes a todos los trabajadores del gobierno estadounidense y sus familiares que lo deseen. El grupo llegó a fines de la semana pasada y ha comenzado a analizar a los estadounidenses.

De los casi 170 empleados del Consulado estadounidense y familiares en Guangzhou, unos 150 solicitaron ser examinados, dijeron funcionarios. De ellos, algunos se están haciendo los exámenes en forma preventiva aunque no han experimentado síntomas. Aunque la mayoría no presentó problemas, ocho fueron referidos a la Universidad de Pennsylvania para análisis adicionales, se informó.

Estados Unidos tiene una gran representación diplomática en China, donde trabajan empleados de 33 agencias federales repartidos en la Embajada en Beijing un en los cinco consulados en tierra firme, en las ciudades de Chengdu, Guangzhou, Shanghai, Shenyang y Wuhan.

Según el más reciente reporte del Inspector General del Departamento de Estado sobre las misiones diplomáticas en China, en mayo de 2017, casi 900 estadounidenses trabajaban allí, incluyendo 168 contratados localmente.

Información de AP